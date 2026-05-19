Google傳聯手黑石打造AI雲端事業 挑戰輝達與CoreWeave

Alphabet旗下的谷歌（Google）計劃與資產管理巨擘黑石集團（Blackstone）合資成立一家人工智慧雲端公司，挑戰CoreWeave等AI算力供應商。

這家尚未命名的美國公司，傳將由黑石出資50億美元股權資本，成為主要股東。谷歌則提供自研的張量處理器（TPU）等專用晶片，以及相關軟體與服務。這也是Google迄今最大規模對外銷售自家AI晶片的嘗試，TPU已成為挑戰輝達晶片的重要競爭產品。

新公司的目標是於2027年時上線500MW（千瓩）算力基礎設施容量。雙方預計很快會公布合作。

雙方成立這家新公司之際，正值AI模型訓練與推論所需算力需求正快速攀升。

黑石近年大舉押注AI與資料中心產業，不僅投資CoreWeave、Anthropic與OpenAI，也擁有龐大的資料中心資產，包括興建中項目在內，規模已超過1,500億美元，另有約1,600億美元潛在開發案。