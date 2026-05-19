希捷暴跌6.8%！執行長「一句話」引爆記憶體族群慘遭血洗

硬碟大廠希捷（Seagate）股價周一（18日）重挫超過6%，並帶動整體記憶體族群遭到拋售，因執行長莫斯利（Dave Mosley）談到新建工廠「耗時太久」，且未來可能導致公司擁有超出需求的產能，一席話引發市場擔憂希捷可能無法滿足AI建設熱潮所帶來的龐大需求。

莫斯利周一在摩根大通舉辦的一場會議上，被問到希捷若想提高晶片產量，必須如何增加工廠的設備或樓地板產能的問題。

他回答說：「如果我們把團隊從現有工作抽調出去，開始興建新工廠或添購新設備，那將耗費太長時間。雖然最終會增加更多產能，但同時也會拖慢技術進步的速度。」

消息拖累希捷股價周一收盤重挫6.87%，報每股740.84美元，為近兩個月來最大單日跌幅；記憶體同業也慘遭血喜，美光重挫6%、SanDisk大跌5.3%、威騰電子（Western Digital）下跌4.8%。

隨著全球愈來愈廣泛使用AI模型與工具，市場已投入數千億美元建設AI資料中心，而這些資料中心需要使用希捷的硬碟產品。希捷受惠於這波熱潮，股價過去一年暴漲近600%，市值增加超過1,440億美元。公司上季也因資料中心需求強勁，繳出創紀錄的毛利率。

儘管記憶體族群大漲一波，但一些投資人開始擔心，在AI帶動需求下所出現的高速營收成長，可能已逐漸接近高峰。記憶體類股通常具有高度景氣循環性，即需求強勁時，價格上升，供給也會跟著增加；但一旦訂單放緩，過剩供應就會壓低價格與獲利。

莫斯利本月稍早接受彭博訪問時，也表達類似看法。他指出，公司策略是專注提升技術，以提高容量與生產效率，而非投入更多製造設施。

他表示：「要大幅提高exabyte（艾位元組）產量的方法，是持續推進技術升級，而不是停下來說『好吧，我要再蓋一座工廠』，因為那需要非常長的建置時間。」

莫斯利說，公司目前的重點是「讓整體製造營運更有效率，生產出更多exabyte容量」，並補充：「我們把成果展示給客戶後，他們的反應是：『這些我全都要。』」

莫斯利在小摩周一舉辦會議上也談到「非常長的交期」，以及如何維持與客戶之間的需求可預測性。

他表示：「我們知道一年後會有什麼產出。」「我們基本上已經對客戶說：如果你想把規劃做得很好，這對你的資料中心來說是應該的，那麼我們知道未來會生產什麼。你可以在一定期限內提前採購這些產品。」

莫斯利說，「因此，我們希望能維持未來四到五個季度的可見度，而且要非常穩定，讓正在建置的產能更可預測。但實際需求遠高於這個水準。」