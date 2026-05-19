國際油價回跌、布蘭特跌破110美元 川普宣布暫緩攻擊伊朗

國際油價今天開盤後走跌，此前美國總統川普表示，在波斯灣盟友請求下，他已取消原定於周二對伊朗發動的攻擊。黃金價格小漲。

西德州中級原油（WTI）6月期貨下跌1.18%，報每桶107.38美元，周一收盤大漲3.1%。7月交割的WTI跌破每桶103美元。

布蘭特原油7月期貨今天開盤大跌2.67%，報每桶109.11美元，跌破每桶110美元關卡，逆轉周一收盤上漲2.6%的走勢。

黃金現貨今天盤初上漲0.35%，報4,582.86美元；白銀現貨上漲1.8%，報每英兩77.3697美元。

川普在社群媒體發文表示，沙烏地阿拉伯、卡達與阿聯領導人要求「暫緩我們原定於明天對伊朗伊斯蘭共和國發動的軍事攻擊」，因為「目前正進行嚴肅談判」。

由於市場對談判結果存在不確定性，以及擔憂荷莫茲海峽幾乎全面封鎖，可能長時間阻礙波斯灣能源供應，油價近期一路上漲。川普曾多次威脅要對伊朗採取新的軍事行動，但最終未付諸實施，而德黑蘭方面也未立即證實雙方已恢復談判。

Muriel Sieber投資長Mark Malek表示：「總統取消明天『預定』的攻擊是正面消息。計畫改變顯示談判情勢充滿高度不確定性與隨機性。」

川普表示，如果無法達成可接受的協議，美國仍準備發動攻擊，但他並未設定最後期限。

他在周一晚間白宮活動上表示：「我把它延後了一段時間，希望也許是永遠，但也可能只是暫時延後，因為我們已經與伊朗進行了非常重大的討論，接下來要看這些討論能產生什麼結果。」這番談話是在他發出社群貼文數小時後進行的。

美國海軍封鎖已使伊朗哈格島石油出口碼頭至少停擺10天，切斷德黑蘭的石油收入，並使數百萬桶原油退出市場。這對伊朗而言是一大逆轉；此前在禁止其他國家船隻通行後，伊朗原本是該海峽最大的原油出口國。

周一稍早，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，美方提議在最終協議達成前，暫時豁免石油制裁，原油漲幅一度收斂。不過，一名因議題敏感而拒絕具名的美國官員表示，該報導並不屬實，但未進一步說明。

另一方面，美國也發布新的豁免令，允許已裝載於油輪上的俄羅斯原油與石油產品繼續出售；此前的豁免措施已於數日前到期。