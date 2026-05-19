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輝達CEO黃仁勳：中國終將向美國AI晶片開放市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。歐新社
黃仁勳預期中國市場終將重新開放美國人工智慧晶片進口。他透露，美中官員會談曾提及輝達H200晶片。歐新社

輝達Nvidia）執行長黃仁勳表示，他預期中國當局最終會允許從美國進口人工智慧晶片。此前他才剛隨同美國總統川普前往北京參與美中峰會。

黃仁勳周一在接受彭博電視訪問時表示，「中國政府必須決定，對本土市場保護到什麼程度。我的感覺是，隨著時間推移，市場終究會開放。」

黃仁勳是在最後一刻才加入美國商界領袖代表團，隨川普前往北京與中國國家主席習近平進行重要會晤。他這次加入行程，令投資人以及華府的對華鷹派人士紛紛猜測，輝達可能在對中國出口人工智慧晶片方面取得突破。

黃仁勳表示，他並未直接與中方官員討論公司向中國客戶銷售H200人工智慧晶片的計畫，但他承認，美中官員在會談中確實提到這個話題。他說：「川普總統與習近平主席進行了一些交流，我期待他們的決定。」

川普周五返回華盛頓後表示，輝達的H200晶片「確實被提及，我認為可能會有進展」，但沒有作進一步說明。他補充說，中國尚未批准採購H200晶片，「因為他們選擇不這麼做，想自己開發」。

黃仁勳 輝達 Nvidia

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