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台積電ADR跌逾2% 日月光重挫超過6%
台股ADR周一（18日） 漲跌互見，台積電ADR收盤下跌2.08%，報每股395.95 美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,499.08元，較台北交易股票溢價率11.57%。日月光ADR重挫超過6%
道瓊工業指數18日收盤上漲159.95點，漲幅0.32%，收49,686.12點；標普500指數下跌5.45點，跌幅0.07%，收7,403.05點；那斯達克指數下跌134.41點，跌幅0.51%，收26,090.73點。
費城半導體重挫285.95點，跌幅2.47%，報11,302.52點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 449.41 -6.39 510.00 -2.08
中華電 CHT 137.37 +0.55 137.00 0.27
台積電 TSM 2,499.08 -2.08 2,240.00 11.57
聯電 UMC 108.05 -0.47 111.00 -2.65
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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