台積電ADR跌逾2% 日月光重挫超過6%

美股四大指數周一（18日）收盤漲跌互見，標普500微跌，那斯達克指數收低，費半指數延續前一個交易日大跌走勢，因投資人針對科技股獲利了結，而公債殖利率飆升和油價高漲，加劇市場對通膨和利率可能居高不下的擔憂。

2026-05-19 07:16