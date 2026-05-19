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川普談降息 「等伊朗戰爭結束」

聯合報／ 編譯陳苓劉忠勇／綜合報導

美國總統川普受訪時坦承，或許要等到伊朗戰爭結束後，才能降息。他也喊話說，要是他早早主政並開徵關稅，英特爾如今會是全球最大的公司。

中東戰事推升通膨，十二日公布的美國消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之三點八，為近三年新高。有鑒於此，川普接受財星雜誌訪問時說：「戰爭結束前，沒辦法真的細究這些數字」，似乎接受必須靜候降息的事實。川普向來力挺降息，認為不只能提振經濟，也能大幅減輕美國償債成本。

華爾街知名策略師雅德尼表示，寬鬆立場在當前市場環境「不再」適宜，聯準會應在六月會議去除寬鬆傾向。他說：「若聯準會未能撤掉寬鬆傾向，投資人會認定央行已落後通膨曲線，要求更高的通膨風險溢價。我們預料，聯準會在六月會議上按兵不動，並轉向緊縮政策立場。」

利率交換市場目前估計，聯準會將在明年三月前升息一碼（○點二五個百分點）。

美伊戰爭爆發前，市場原本預期聯準會將在今年底前降息逾兩碼。

中東 降息 川普 伊朗戰爭 Fed

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