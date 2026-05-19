美 CPI 恐衝4字頭 債券天王：Fed 降息無望

有「債券天王」稱號的雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）預測，投資人不會在聯準會（Fed）下次政策會議上看到降息。他直言，通膨數據始終不如預期，使得市場原先期待的今年兩次降息恐怕落空。

岡雷克接受福斯新聞節目訪問時說：「市場原本期待今年降息兩次，但通膨數據根本不配合。我認為，在兩年期公債殖利率比聯邦資金利率高出近50個基點的情況下，根本不可能降息。」

岡雷克說，剛獲確認出任聯準會主席的華許，是在「艱困時期」接下這個職位。隨著伊朗戰事推升油價，進而反應到美國通膨數據上，岡雷克預測，在4月消費者物價指數（CPI）年增3.8%、創2023年5月以來最快增速後，通膨升勢還會持續。

他說，根據雙線資本模型預測，下次公布的整體CPI數據，恐怕會是4字頭。談到股市在動盪中表現「異常強勁」，他解釋：「當聯準會對通膨問題毫無作為時，股市就會一路狂飆。」

岡雷克表示，他過去三年來非常看好大宗商品，但在債券報酬為負，以及預測市場分散部分比特幣等投機資產資金的情況下，投資人其實缺乏股票以外的選項。