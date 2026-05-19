快訊

賴總統明就職滿2年 憲政首例總統彈劾案今投票

避免疫情醫療崩壞重演…23家「核心照護醫院」上路 強化防疫分級

聽新聞
0:00 / 0:00

美 CPI 恐衝4字頭 債券天王：Fed 降息無望

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

有「債券天王」稱號的雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）預測，投資人不會在聯準會Fed）下次政策會議上看到降息。他直言，通膨數據始終不如預期，使得市場原先期待的今年兩次降息恐怕落空。

岡雷克接受福斯新聞節目訪問時說：「市場原本期待今年降息兩次，但通膨數據根本不配合。我認為，在兩年期公債殖利率比聯邦資金利率高出近50個基點的情況下，根本不可能降息。」

岡雷克說，剛獲確認出任聯準會主席的華許，是在「艱困時期」接下這個職位。隨著伊朗戰事推升油價，進而反應到美國通膨數據上，岡雷克預測，在4月消費者物價指數（CPI）年增3.8%、創2023年5月以來最快增速後，通膨升勢還會持續。

他說，根據雙線資本模型預測，下次公布的整體CPI數據，恐怕會是4字頭。談到股市在動盪中表現「異常強勁」，他解釋：「當聯準會對通膨問題毫無作為時，股市就會一路狂飆。」

岡雷克表示，他過去三年來非常看好大宗商品，但在債券報酬為負，以及預測市場分散部分比特幣等投機資產資金的情況下，投資人其實缺乏股票以外的選項。

降息 聯準會 Fed

延伸閱讀

聯準會降息機率仍低？玉山投信：債券投資應從賺價差轉向「顧票息」…00988B受關注

華爾街老將雅德尼力促Fed應撤掉寬鬆偏向 否則將失去對利率掌控

Fed不降息也沒關係？大摩喊標普500上看8000點…網：出貨預告

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

罷工倒數 三星續第2輪薪資談判

南韓地院十八日裁定同意三星電子限制員工罷工範圍的請求，降低晶片生產恐受大罷工行動嚴重影響的可能性，且三星電子勞資雙方計畫今天繼續進行員工薪資及分紅談判。利多消息激勵三星十八日股價由黑翻紅，漲幅一度達百分之六點七，終場收斂至百分之四。

戰爭結束…美才能降息 川普坦承無法細究通膨數據

美國總統川普受訪時坦承，或許要等到伊朗戰爭結束後，才能降息。他也喊話說，要是他早早主政並開徵關稅，英特爾如今會是全球最大的公司。

泰國上季 GDP 優於預期

泰國今年第1季（上季）經濟成長率優於預期，受益於出口、消費和投資增加，但由於中東戰事仍未平息，政府仍打算祭出財政刺激措施，因應生活成本危機。

記憶體叫缺 蘋果、三星有壓

研究機構Citrini Research預估，人工智慧（AI）和伺服器部門對低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）的需求，明年將大幅超越智慧手機對LPDDR的需求，因為輝達Rubin和超微MI400等新一代平台，將需更多記憶體來滿足AI公司的需求，這將會對蘋果和三星等智慧手機製造商造成許多困擾，例如產品短缺和價格上漲。

美電力大咖 NextEra 670億美元併同業

美國大型電力公司NextEra同意以全股票支付約670億美元，收購同業Dominion，兩家公司如果順利合併，將成為全球市值最大的受監管電力公司。美國公用事業現因AI熱潮帶動資料中心的電力需求激增，競相追求更大的規模與影響力，以利搶占市場。

Anthropic 將說明模型資安問題

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic預計將針對所生產的資安AI模型Mythos可能造成全球金融網路資安漏洞一事，向金融穩定委員會（FSB）作簡報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。