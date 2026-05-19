美伊僵局未解 油價波動…先跌後漲

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社18日報導，美國提議在最終協議達成之前，暫時豁免對伊朗石油的制裁，且伊朗再度透過巴基斯坦調解方，提交了修改後、最新的14點回應，但白宮認為該提案沒有實質性改進，令油價波動，先跌後漲。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨18日盤中漲0.8%至每桶110.19美元，西德州中級原油期貨則漲0.8%，報每桶106.25美元。

知情人士透露，伊朗的最新回應聚焦「結束戰爭的談判，及美方應採取的建立信任措施」。

另有消息人士告訴路透，華府態度有所鬆動，已釋出彈性空間，願意允許伊朗在國際原子能總署（IAEA）的監督下，保留部分非軍事用途的核子活動。

該消息人士說，在伊朗被凍結資產的問題上，華府目前僅同意根據分階段的時間表，釋放其中四分之一的資產。消息人士表示，伊朗希望美國對此重新評估。

法斯通訊社（Fars）報導則指出，伊朗已針對欲通過荷莫茲海峽的航運公司，推出一項以比特幣（Bitcoin）為擔保的保險服務。這項被稱為「荷莫茲安全」（Hormuz Safe）的服務，據伊朗政府宣稱可望為其帶來超過100億美元的收入，但報導並未給出明確的時間表或服務細節。

稍早，美國總統川普17日在社群發文警告，「對伊朗來說，時間正一分一秒過去，他們最好開始動起來，快點，否則（他們）將什麼都不剩；時間非常重要！」

川普17日接受Axios訪問時又聲稱，「我們想達成協議」，他相信伊朗也想，自己正等他們提出新方案，但希望新方案比上一次的好，否則他們受到的攻擊力道將遠比過去猛烈，屆時他們將「一無所有」。

美國新聞網站Axios同日引述兩位官員報導，川普19日將在白宮戰情室召集國安團隊來討論重啟對伊朗的軍事行動方案。

安本資產管理（Aberdeen）首席經濟學家迪格（Paul Diggle）表示，他的團隊正在研究布蘭特原油飆至每桶180美元的情境，屆時通膨將急速升溫，歐洲與亞洲多國恐陷入衰退。