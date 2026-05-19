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歐企採購新規 暗防紅鏈

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

歐盟官員透露，歐盟執委會計劃未來要強制歐洲企業採購必要的零組件時，必須由至少三家不同廠商供應，而且供應商不能來自同一個國家。雖然這個規劃中的新措施不只針對中國，但明顯是想降低歐盟對中國的依賴。預期新規對化工、工業機械製造商的影響會最大。

研議中的零組件採購新規，預定在本月29日執委會討論中國議題的一項會議中提出。若獲執委會同意，詳細提案可能安排在6月下旬歐盟高峰會時取得領袖支持。

採購新規將設定企業對單一供應商的採購比率上限，預期約在30%至40%。

消息來源說，化學與工業機械等近十個歐洲關鍵產業，近來一直抱怨中國大陸廉價的進口產品，令本地生產商無法與之競爭。歐盟執委會的貿易防衛團隊，因大量投訴而承受巨大壓力。例如化工產業的申訴案件數量，已創歷史新高，一位業界領袖甚至表示，整個產業已「瀕臨崩潰」。

歐洲現在許多產業日益依賴中國進口產品。一位執委會高級官員強調，歐盟必加倍努力推動供應來源多元化。

另一位官員指出，這項措施不只針對中國。因為其他一些原料或化工投入品，目前也高度集中於少數國家供應，例如氦氣主要來自美國與卡達，鈷則主要來自剛果民主共和國與印尼。

歐盟 美國 歐洲

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