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Anthropic 將說明模型資安問題

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic預計將針對所生產的資安AI模型Mythos可能造成全球金融網路資安漏洞一事，向金融穩定委員會（FSB）作簡報。

這家聊天機器人開發公司是應英國央行總裁貝里的要求，出席會議作簡報。貝里除了是英國央行總裁的身分，也身兼全球金融穩定委員會主席，此一單位負責協調20國集團（G20）成員的金融規範。

Anthropic表示，上月發表但尚未公開推出的Mythos，是一款資安新模型，設計目的是為了偵測現行瀏覽器、基礎設施與軟體中，數十年來所存在的漏洞。

但資安專家警告，這套先進的資安系統模型，雖能夠強化網路安全防禦，卻可能對依賴舊系統的銀行業帶來攻擊風險。

據指出，這款工具是科技的雙面刃，雖在「防守端」是修補漏洞的神器，但它卻能自主性扮演駭客，攻擊力極具毀滅性。

貝里4月間曾警告，Mythos可能對網路世界構成重大的安全風險。

資安 G20 央行

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