美電力大咖 NextEra 670億美元併同業

美國大型電力公司NextEra同意以全股票支付約670億美元，收購同業Dominion，兩家公司如果順利合併，將成為全球市值最大的受監管電力公司。美國公用事業現因AI熱潮帶動資料中心的電力需求激增，競相追求更大的規模與影響力，以利搶占市場。

這個史上規模最大的電力產業併購案，NextEra將以每股約76美元的價碼，收購Dominion。

NextEra是美國市值最大的公用事業公司，也是全美最大的再生能源開發商。買下Dominion後，打造出橫跨佛羅里達州至維吉尼亞州資料中心聚落的超大型公用事業公司。

總部位於佛州的NextEra，今年截至上周五股價已上漲16%，市值達到1,950億美元；Dominion市值則約為540億美元。18日盤前交易中，Dominion股價上漲15%，而NextEra則下跌 1.7%。

NextEra執行長凱徹姆（John Ketchum）在聲明中說：「電力需求現在的增長速度，是數十年來最快的一次。如今，公司規模比以往任何時候都更加重要，並不是單純為了擴張，而是因為規模代表了資本與營運效率。」不過NextEra在推動併購案之前，必須多爭取政府監管機構對公司的支持。監管機關最近相當關注高耗電的AI設施，要抑制它們不可大幅推升家庭電費。美國電網安全監管機構NERC預測，未來十年美國夏季用電需求將增加224 GW，增幅驚人，相當於新增約1.8億戶家庭的用電需求。

Evercore ISI分析師艾米庫西在17日發布的研究報告中分析，這筆交易預期「很可能面臨大力的監管審查」，州政府相關機構、聯邦能源管理委員會（FERC）和美國司法部都會參與審查。

NextEra在2020年時曾試圖收購Duke Energy，當時如果成功，也會是美國史上最大的公用事業併購案，但該案最終未能成功。

Dominion目前為維吉尼亞州、北卡羅萊納州與南卡羅萊納州的360萬戶家庭與企業提供電力服務，同時也向南卡州50萬名客戶供應天然氣。