戰爭結束…美才能降息 川普坦承無法細究通膨數據

美國總統川普受訪時坦承，或許要等到伊朗戰爭結束後，才能降息。他也喊話說，要是他早早主政並開徵關稅，英特爾如今會是全球最大的公司。

戰事推升通膨，12日公布的美國消費者物價指數（CPI）年增3.8%，為近三年高。有鑒於此，川普接受財星（Fortune）雜誌訪問時說：「戰爭結束前，沒辦法真的細究這些數字」，似乎接受必須靜候降息的事實。川普向來力挺降息，認為不只能提振經濟，也能大幅減輕美國償債成本。

華爾街知名策略師雅德尼警告，投資人對通膨的憂慮與日俱增，聯準會（Fed）若不跟上債市腳步，恐將失去對利率的掌控。

雅德尼表示，寬鬆立場在當前市場環境不再適宜，Fed應在6月會議去除寬鬆傾向。他說：「若Fed未能撤掉寬鬆傾向，投資人會認定央行已落後通膨曲線，要求更高的通膨風險溢價。我們預料，Fed在6月會議上按兵不動，並轉向緊縮政策立場。」

利率交換市場目前估計，Fed將在明年3月前升息1碼。美伊戰爭爆發前，市場原本預期將在今年底前降息逾2碼。美國30年期公債殖利率升破5%，逼近2007年以來高點，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率，徘徊在15個月高點附近。

另一方面，川普也大談入股英特爾之舉，指出執行長陳立武在去年公司表現欠佳時來找他。川普要求：「英特爾免費給予國家10%的股票」，陳立武回答說：「成交。」川普當場大呼應該多要一些股份。

川普並表示，業者開始把晶片業務轉到中國時，當時要是他當政，會開徵關稅保護英特爾，如此一來，「英特爾現在應該是全球企業龍頭」，「英特爾會拿到所有業務，沒有台灣的事」。

美國商務部長盧特尼克去年8月宣布入股英特爾，帶動該公司股價一反多年跌勢，至今為止大漲逾300%。本月稍早，消息人士透露，蘋果與英特爾達成初步協議，將請英特爾代工部分晶片。特斯拉執行長馬斯克4月表示，旗下Terafab晶圓廠計劃仰賴英特爾製程。