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記憶體叫缺 蘋果、三星有壓

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

研究機構Citrini Research預估，人工智慧（AI）和伺服器部門對低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）的需求，明年將大幅超越智慧手機對LPDDR的需求，因為輝達Rubin和超微MI400等新一代平台，將需更多記憶體來滿足AI公司的需求，這將會對蘋果三星等智慧手機製造商造成許多困擾，例如產品短缺和價格上漲。

傳統伺服器記憶體原本以DDR4／DDR5 RDIMM為主，追求的是高頻寬與大容量，但功耗較高，如今轉向原本主要用在智慧手機、平板的LPDDR。LPDDR本來是為了行動裝置省電設計，在同樣容量下，功耗較低。

據Citrini Research估計，光是輝達的Rubin AI平台，2027年需要的LPDDR數量就將超越蘋果和三星的加總。輝達Rubin AI平台2027年估計將會花掉逾60億GB的LPDDR記憶體，蘋果的需求則為29.66億GB，三星則估計為27.24億GB。

這意味著，蘋果和三星加起來的LPDDR需求量約57億GB，輝達Rubin AI平台的需求量比其還要高出6%。

而Rubin只是其中一個平台，同樣的事情也將發生在其他即將到來的超大規模AI平台上，隨著模型規模持續成長，對LPDDR的需求已呈現倍數成長。

超微的MI400和其他以代理式AI為取向的平台，都將進一步提升對LPDDR記憶體的需求。以超微為例，專為AI設計的Verano中央處理器（CPU）和用於Helios機架的MI455X晶片，都將支援最新的LPDDR5X記憶體，這將進一步加劇供應鏈壓力。

三星、SK海力士和美光都已全面押注在這個最新的LPDDR標準，提升其產量，以滿足下一代AI生態系所需。美光已推出256GB的LPDDR5X SOCAMM2記憶體，SK海力士也在為了輝達的Vera Rubin平台量產192GB的LPDDR5X SOCAMM2記憶體。為縮小供需缺口，這些公司也在建造新廠房。

這兩年記憶體廠產能配置本來就往高頻寬記憶體（HBM）、高階DRAM集中，傳統DRAM產能比重相對降低。如果現在要拉高LPDDR產能，代表原本給PC或一般伺服器DDR5的產能，可能要部分讓給LPDDR。Counterpoint去年底估計，在這樣的情境下，到2026年底伺服器記憶體價格有機會翻倍。

蘋果 三星 輝達

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