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泰國上季 GDP 優於預期

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

泰國今年第1季（上季）經濟成長率優於預期，受益於出口、消費和投資增加，但由於中東戰事仍未平息，政府仍打算祭出財政刺激措施，因應生活成本危機。

泰國國家經濟社會發展委員會（NESDC）18日表示，今年第1季經濟意外強韌，1-3月國內生產毛額（GDP）年比增加2.8%，優於預期的2.4%，也高於前一季的2.5%年升幅；上季GDP季比增加0.7%，也超越預期。第1季經濟成長優於預期，主要受到政府支出改善，以及私人投資和出口驅動，家庭支出也維持穩定。

NESDC維持全年經濟成長率預測在1.5%-2.5%，同時警告，今年平均通膨率恐達2%-3%，遠高於原先預估的-0.3%-0.7%。NESDC主席丹努查說，「中東衝突將是今年對全球經濟與泰國構成壓力的主要風險」。

儘管泰國上季經濟成長超出所望，財長艾尼提宣布，內閣19日將評估一項約2,000億泰銖（61億美元）的財政刺激措施，以因應成本上升和需求下滑。經費來源是政府本月稍早通過的一項4,000億泰銖（122.6億美元）計畫性緊急融資方案。

中東 泰國

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