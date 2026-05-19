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日相高市呼籲追加預算 日本超長期債殖利率創高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
為因應中東衝突導致的大宗商品價格上漲，日本首相高市早苗呼籲編列追加預算，這顯示她已從先前堅持沒有必要採取這項措施的立場明顯轉變，推動了日本超長期公債殖利率再創新高。（路透）
為因應中東衝突導致的大宗商品價格上漲，日本首相高市早苗呼籲編列追加預算，這顯示她已從先前堅持沒有必要採取這項措施的立場明顯轉變，推動了日本超長期公債殖利率再創新高。（路透）

為因應中東衝突導致的大宗商品價格上漲，日本首相高市早苗呼籲編列追加預算，這顯示她已從先前堅持沒有必要採取這項措施的立場明顯轉變，推動了日本超長期公債殖利率再創新高。

彭博資訊報導，高市18日在執政聯盟會議上表示，她上周已要求財務大臣片山皋月研究籌資方式，包括編列追加預算。

過去幾周，高市和片山一直否認有需要追加預算或發行新債。但隨著油價上漲和支付紓困措施的資金不足，市場已普遍認為追加預算幾乎不可避免。

彭博早先報導，這筆追加預算將主要用於資助緊急紓困措施，而非提供經濟刺激。路透則引述匿名政府官員報導，為籌措部分追加預算資金，日本政府可能會發行新債。

在巴黎出席七大工業國（G7）財長峰會的片山表示，目前談論追加預算細節還言之過早。高市執政聯盟夥伴的日本維新會黨魁吉村洋文也表示，追加預算規模尚未決定。

高市在新年度剛開始一個多月就宣布追加預算，可能加劇投資人對她財政支出計畫的擔憂。受追加預算消息影響，日本超長期公債殖利率18日明顯走高，日本30年期公債殖利率飆高20個基點至4.2%，升抵1999年推出以來最高；40年期公債殖利率也攀抵4.38%，也創歷史新高。

在高市立場轉彎前，片山15日才剛重申，政府並未看到有編列追加預算的立即必要性，並稱近期殖利率走高的一部份原因是全球市場趨勢。在野黨國民民主黨同日則提案呼籲編列3兆日圓（189億美元）的追加預算。

日本通常籌措追加預算的方式，包括高於預期的稅收、未使用預算或追加發債。但由於今年度才剛開始，尚不清楚會有多少的多餘稅收或未使用預算可以動用，這也讓追加發債的可能性提升，尤其如果追加預算規模超過國民民主黨提案的3兆日圓。

日本生命基礎研究所主任研究員矢嶋康次表示，自伊朗戰爭開打以來，全球債市環境已經改變，「現在要與市場對話已比幾個月前困難許多，追加發債可能引發更強烈的市場反應」，「由於美國長期殖利率持續上升，未來局勢將會變得更具挑戰性」。

矢嶋表示，如果日本政府需向債市籌措追加預算資金，或許政府會透過向市場保證，將維持基本財政收支盈餘，來證明此舉正當性。

日本 殖利率 油價

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