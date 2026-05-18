美股早盤／油價轉跌、三大指數走高 但費半和台積電ADR均跌逾1.5%

隨著國際油價轉跌，美股18日早盤上漲，市場持續關注油價與債券殖利率變化，同時緊盯中東衝突的進一步發展。

道瓊工業指數早盤上漲108點或0.2%，標普500指數漲0.2%、那斯達克指數漲0.2%。費城半導體指數跌1%。台積電ADR跌1.2%。

在伊朗媒體報導說美國暫時豁免對伊朗石油的制裁，且伊朗再度透過巴基斯坦調解方，提交了最新的14點回應後，西德州中級原油降至每桶103美元，布蘭特原油則跌到107美元。

上周公布的通膨數據，也使聯準會（Fed）短期內降息的可能性大幅降低。華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）說，「儘管川普要求新任主席華許降息，金融市場預期利率將維持高檔更長一段時間」，「不過，總經背景已不再支持寬鬆傾向，更遑論真正降息」。

個股方面，美國電力公司NextEra同意以約670億美元全股票收購同業Dominion，若順利合併，將成全球費率受監管、市值最大電力公用事業。Dominion股價早盤應聲漲11%，NextEra下挫4%。

微軟漲0.3%，Google母公司字母漲2.6%，輝達跌0.2%，蘋果跌0.8%，英特爾跌0.5%。