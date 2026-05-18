檳城半導體聚落外溢效應 台灣扮演關鍵串聯角色

全球半導體供應鏈受地緣政治影響加速重組，馬來西亞檳城也成為台商布局東南亞的重要據點。除晶片與電子製造業加速聚集外，金屬材料、精密加工等周邊產業也同步擴張，形成分工緊密的產業聚落。

檳城半導體產業聚落近年持續延伸，吉打州與霹靂州逐漸納入供應鏈版圖。除檳城峇六拜工業園區（Bayan Lepas Industrial Park）、武吉敏惹工業園區（Bukit Minyak Industrial Park）外，霹靂州太平的甘文丁工業區（Kamunting Industrial Park），因鄰近檳城北海（Butterworth），透過南北大道相互串聯，也發展跨州工業經濟圈。

深耕甘文丁與武吉敏惹工業園區的台灣材料科技業者，正是北馬半導體供應鏈外溢效應下的重要縮影。

精密塑膠射出切入半導體供應鏈

走進工廠內，精密塑膠射出成型機台規律運轉，技術人員專注檢視模具精度，不時低聲討論製程參數與產品細節；另一側，自動化零組件整齊排列，等待後續檢測與出貨，生產線瀰漫著精密製造特有的節奏感。

從事精密塑膠射出成型的黃惠玲，30多年前赴馬來西亞發展，早期以喇叭音箱與汽車音響零件起家，其後歷經產業轉型，投入機車塑膠零件領域，如今隨著檳城半導體聚落成形，轉向半導體自動化設備相關零組件市場。

黃惠玲接受中央社記者訪問表示，近年包括美國、歐洲、日本、台灣等各國科技製造業者持續加碼投資檳城，並非短期現象，而是全球供應鏈重組與產業升級的重要趨勢。

她以應用於半導體自動化倉儲系統與搬運機器人電池設備為例，說明半導體製程對無塵室環境要求極高，自動化設備在運輸效率與潔淨度維持上扮演重要角色，也順勢逐步切入半導體供應鏈。

黃惠玲認為，檳城經過數十年發展，已建立完整且成熟的電子與半導體產業生態鏈，更被譽為「東方矽谷」。企業來到檳城，「不只是找工廠，而是要能快速串聯供應鏈、人才與國際客戶」。

她說，在「中國+1」（China Plus One）戰略與供應鏈分散趨勢下，馬來西亞憑藉地理位置、多語言人才與相對中立的經貿環境，逐漸成為跨國企業布局東南亞的重要選項；而台灣長年累積的製造經驗與供應鏈整合能力，也在檳城半導體聚落中扮演重要串聯角色。

壓克力保護材料受惠聚落效應

半導體聚落擴張，也讓周邊材料與加工產業需求同步升溫。工廠內，生產壓克力保護紙的機台持續運轉，自動化檢查設備檢測紙張塗膠厚度與紙張溫度，以維持在品質最佳狀態。一卷卷完成塗布的保護紙整齊排列，等待後續出貨。

擁有逾30年經驗的台商許上智，如今成為全球最大壓克力保護紙供應業者之一。他的產品看似與半導體供應鏈無直接關聯，但隨著檳城半導體與高階製造聚落持續擴張，周邊材料、加工與配套產業需求同步升溫，也讓壓克力板材與保護材料市場受惠於外溢效應。

許上智告訴中央社記者，保護紙雖只是板材外層材料，但必須同時兼顧「好貼、好撕、不殘膠與耐久」4大特性，才能維持板材價值與後續加工品質。

他指出，隨著數位化印刷、客製化加工與雷射裁切需求增加，市場對板材平整度、潔淨度與表面保護要求也愈來愈高，進一步帶動高品質保護材料需求成長。

許上智認為，隨著北馬產業鏈持續升級，高階電子製造對加工精度、材料穩定性與品質控管要求同步提高，進一步帶動周邊材料產業朝向標準化、可追蹤化與高品質方向發展；而檳城完整的人才、物流與供應鏈優勢，也讓周邊各州逐步受惠於半導體聚落外溢效應。

金屬板材搭上高階製造需求

進駐大馬北海逾10年的金屬板材業者王冠鴻表示，馬來西亞具備水電、人力與租稅成本優勢，加上政治環境相對穩定，近年也吸引不少台商自中國轉往北馬布局，逐漸形成科技製造聚落。

他以金屬板材業為例說，半導體高科技產業在大馬方興未艾，金屬加工產業中，不論是銅、不鏽鋼、鋁、鐵以及冷軋熱浸鍍鋅鋼板（SGCC）等金屬需求暢旺，尤其銅材與冷軋熱浸鍍鋅鋼板需求成長更為明顯。近年隨著檳城半導體、伺服器與資料中心（DataCenter）投資持續增加，相關金屬材料需求也明顯升溫。

王冠鴻表示，冷軋熱浸鍍鋅鋼板具備抗鏽能力與加工特性，廣泛應用於電子設備、機械製造與工業加工領域；隨著越來越多台商自中國轉往馬來西亞布局，進一步帶動金屬材料市場成長。

他認為，馬來西亞近年逐漸成為東南亞重要科技製造基地，不僅半導體聚落持續擴張，政府同步推動工業區、水電與基礎建設發展，為高科技產業進駐提供有利條件。

王冠鴻指出，馬來西亞允許外資100%持股，人力與營運成本相對較低，加上政治環境相對穩定，都是吸引台商布局的重要因素；若未來台馬能進一步強化投資保障機制，也有助提升台商赴馬投資信心。

從精密塑膠射出、壓克力保護材料到金屬加工，越來越多台灣業者正隨著北馬高科技產業發展腳步，在檳城周邊逐步找到新的市場定位與發展空間。