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印度自金磚國家進口飆升 貿易逆差持續擴大

中央社／ 新德里18日專電

印度過去5年與金磚國家（BRICS）的貿易額成長飛快，其中進口額增加近1倍，導致貿易逆差快速擴大，顯示印度對自金磚國家進口商品的依賴程度正大幅增加。

印度時報（Times of India）指出，印度與金磚國家的貿易額在2021年到2025年間，幾乎每年都成長10%，2025年估計達4160億美元（約新台幣13.15兆元），但對金磚國家的貿易逆差也幾乎增加了1倍，從1170億美元（約新台幣3.69兆元），向上攀升到2240億美元（約新台幣7.08兆元）。

造成這個現象的主要原因，在於印度從金磚國家的進口額急遽增長，2025年估計達3200億美元（約新台幣10.12兆元），印度進口的商品中，來自金磚國家的比例，也從2021年的36%上升到2025年的43%。

金磚國家中，印度與俄羅斯的貿易成長腳步最快，主要是印度大量從俄羅斯進口原油。

相對的，印度2025年對金磚國家的出口額，預估僅達960億美元（約新台幣3.03兆元）；在印度出口的商品中，銷往金磚國家的比例只占22%。

印度對金磚國家的出口中，成長最快的是阿拉伯聯合大公國，銷往該國的出口額成長11%。

進、出口間的差距，讓印度與多個金磚國家成員間的貿易逆差加劇，2025年印度在與中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、印尼的貿易額上出現逆差。

對印度來說，目前貿易逆差最大的仍是中國，逆差額超過1000億美元（約新台幣3.16兆元），排名第2的是俄羅斯，逆差達550億美元（約新台幣1.73兆元）。

金磚國家是目前全球貿易的一股強大勢力，2025年的出口總額達6.1兆美元（約新台幣192.76兆元），進口總額達4.9兆美元（約新台幣154.84兆元）。

2021年到2025年間，全球出口額中，金磚國家約占25%；全球進口額中，金磚國家約占20%。目前金磚國家人口占全球總人口約49.5%，全球GDP的40%、全球貿易額的26%來自金磚國家。

印度 金磚 阿拉伯

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