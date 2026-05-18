澳大利亞勒令與中國有關聯的投資者出售稀土公司股份

（德國之聲中文網）澳大利亞北方礦業公司（Northern Minerals）致力於挑戰中國在鏑（dysprosium）生產領域的主導地位。鏑是一種稀土礦物，主要用於制造電動汽車所需的高性能磁體。

法新社報道稱，中國投資者一直在大舉增持股份，試圖以此對該公司施加影響力。這些中國投資者甚至曾一度發起動議，試圖罷免該公司的董事長。

出於對被「隱形收購」的警惕，該公司於2025年11月主動向澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）提交了審查申請。

澳大利亞聯邦國庫部長查默斯（Jim Chalmers）表示，六名股東將被迫退出北方礦業公司。

他在一份聲明中表示：「我們奉行一套穩健且非歧視性的外國投資框架。如有必要，我們將采取進一步行動，以維護我國在此事上的國家利益。」

在這些股東中，有三位的注冊地址位於中國內地，兩位的地址位於香港，還有一位位於英屬維爾京群島。

這份名單涵蓋了北方礦業公司的幾位最大單一股東，其中包括總部位於北京的Vastness投資集團（Vastness Investment Group），該集團持有超過6%的股份。

今年早些時候，Vastness投資集團曾試圖利用其所持的大量股份，推動更換北方礦業公司的董事長。

最終，該集團撤回了在公司特別股東大會上就領導層人選進行表決的動議。

總部位於香港的Qogir貿易服務公司（Qogir Trading and Service Company）單獨持有北方礦業公司近5%的股份。

在過去兩年裡，澳大利亞一直在進行一場持續的博弈，試圖將北方礦業公司從中國投資者手中剝離出來。

2024年，澳大利亞援引同樣的外國收購法規，迫使另一批中國投資者出售其在北方礦業公司持有的股份。

北方礦業公司表示，「目前正在審閱新的處置指令，並在審閱完成後發布進一步公告」。

「關鍵供應鏈多元化」戰略中的關鍵企業

去年10月，美國簽署了一項協議，旨在為其獲取澳大利亞的稀土及關鍵礦產資源提供更多途徑。 北方礦業公司正是該協議中特別提及的澳大利亞企業之一。該協議強調了「實現關鍵供應鏈多元化」的必要性。

中國控制著世界上一些最大的稀土元素儲量。作為幾乎是唯一能夠以工業規模提煉此類金屬的國家，中國擁有巨大的影響力。

美國、德國和韓國等制造業大國正積極尋求替代供應來源。

北方礦業公司擁有位於西澳布朗斯山脈（Browns Range）地區的一處大型鏑礦床的開采權。該公司自詡為「源自中國的產量」之外的一個「可靠的替代供應來源」。

據該公司稱，目前全球近99%的鏑產量均產自中國。

2024 年，與中國有關聯的「域瀟基金」（Yuxiao Fund）試圖增持北方礦業公司的股份，此舉引起了澳大利亞外國投資審查委員會的注意。

隨後，「域瀟基金」及其他四家關聯股東被責令在60天內處置其在該公司持有的權益。

周一上午，澳大利亞證券交易所暫停了北方礦業的股票交易。

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