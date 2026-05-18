快訊

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

又一間違法錄影！君綺美形診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

恭喜！謝京穎生了 張書偉雙胞胎女兒誕生小名曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不只輝達、蘋果…川普Q1還入股了藏壽司 令日本網友驚呆

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普上季買進日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」的美國子公司股票，讓外界大感意外。 路透
美國總統川普上季買進日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」的美國子公司股票，讓外界大感意外。 路透

最新財務揭露報告顯示，在美國總統川普上季交易的股票當中，除了包括輝達、亞馬遜和蘋果等高市值的科技巨頭外，他也入股了藏壽司美國子公司。

根據報告，川普在2月2日買進了Kura Sushi USA股票，購買金額介在100萬至500萬美元。

這筆投資引發日本網民的驚訝，他們甚至懷疑川普是否真的有吃過生魚片。三菱日聯eSmart證券分析師山田勉表示，藏壽司的美國事業表現非常強勁，川普的入股可能激勵東京市場散戶買進藏壽司股票。

藏壽司18日東京股價盤中一度大漲5.4%，達到2025年6月最大盤中漲幅，收盤漲幅收斂至2.8%。根據申報資料，截至去年10月，藏壽司擁有Kura Sushi USA約67%具投票權的持股。

不同於過去的美國總統，川普並未剝離其資產，或交給獨立監管人全額信託。該報告顯示，川普或他的投資顧問第1季共進行了逾3,700筆交易，這再次引發對川普政府的利益衝突疑慮。

川普集團發言人表示，川普的所有資產是由第三方的金融機構獨立管理，這些機構將為所有的投資決策負責，川普本人或其家人、企業都未參與交易決策。

藏壽司 蘋果 川普

延伸閱讀

川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

英特爾市值飆增4,400億美元

川普訪陸團變陣 折射經貿現實

賴清德：對美軍購是維護區域和平最重要嚇阻

相關新聞

知名創投家：台灣戰略地位18個月後生變 原因是「這個」

前臉書高層、知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）預測，再過18個月，台灣就會失去關鍵戰略地位，原因在於美國本土半導體產能正迅速擴張。

不只輝達、蘋果…川普Q1還入股了藏壽司 令日本網友驚呆

最新財務揭露報告顯示，在美國總統川普上季交易的股票當中，除了包括輝達、亞馬遜和蘋果等高市值的科技巨頭外，他也入股了藏壽司美國子公司。

LPDDR需求爆表！輝達Rubin平台明年所需將超過蘋果三星加總

研究機構Citrini Research認為，人工智慧（AI）和伺服器部門對低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）的需求，明年將大幅超越智慧手機對LPDDR的需求，因為輝達Rubin和超微MI400等新一代平台，將需更多記憶體來滿足AI公司的需求，這將會對蘋果和三星等智慧手機製造商造成許多障礙，例如產品短缺和價格上漲。

瑞恩航空獲利年增35% 示警伊朗戰爭添營運變數

愛爾蘭廉價航空公司瑞恩航空今天公布年度財報，截至今年3月底的過去12個月中，其稅後獲利年增35%，達21億7000萬歐元...

市場掛心中東局勢發展 亞股多收低

市場持續關注美國與伊朗談判陷入僵局等中東局勢演變，亞洲股市今天多收低，延續近日頹勢，國際油價持續走高

澳洲葡萄酒生產過剩 業界：可蒸餾成乙醇等生質燃料

油價高漲讓運輸業和車主叫苦連天，澳洲葡萄酒業界卻面臨生產過剩的困擾，業界提出葡萄酒可蒸餾出乙醇等生質燃料供交通工具使用的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。