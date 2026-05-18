不只輝達、蘋果…川普Q1還入股了藏壽司 令日本網友驚呆

最新財務揭露報告顯示，在美國總統川普上季交易的股票當中，除了包括輝達、亞馬遜和蘋果等高市值的科技巨頭外，他也入股了藏壽司美國子公司。

根據報告，川普在2月2日買進了Kura Sushi USA股票，購買金額介在100萬至500萬美元。

這筆投資引發日本網民的驚訝，他們甚至懷疑川普是否真的有吃過生魚片。三菱日聯eSmart證券分析師山田勉表示，藏壽司的美國事業表現非常強勁，川普的入股可能激勵東京市場散戶買進藏壽司股票。

藏壽司18日東京股價盤中一度大漲5.4%，達到2025年6月最大盤中漲幅，收盤漲幅收斂至2.8%。根據申報資料，截至去年10月，藏壽司擁有Kura Sushi USA約67%具投票權的持股。

不同於過去的美國總統，川普並未剝離其資產，或交給獨立監管人全額信託。該報告顯示，川普或他的投資顧問第1季共進行了逾3,700筆交易，這再次引發對川普政府的利益衝突疑慮。

川普集團發言人表示，川普的所有資產是由第三方的金融機構獨立管理，這些機構將為所有的投資決策負責，川普本人或其家人、企業都未參與交易決策。