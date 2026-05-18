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金融時報：歐盟擬強制企業 減少依賴紅色供應鏈

中央社／ 布魯塞爾18日外電報導

英國「金融時報」（Financial Times）報導，歐洲聯盟（EU）正擬定計畫，可能強制歐洲企業向至少3家不同供應商採購關鍵零組件，以降低歐盟對中國的依賴。

根據兩名知情歐盟官員，這項新規將影響少數關鍵產業公司，例如化學與工業機械，這些產業抱怨中國廉價進口商品激增。相關提案是為因應北京當局對關鍵技術的出口管制。

據報導，這項新法將設定上限，規定向單一供應商的採購比例，預計約為30至40%。其餘零組件必須從至少3家不同供應商採購，且不得全部來自同一個國家。

官員指出，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）希望解決歐盟每日約10億歐元的貿易逆差，並且保護企業免於中國的「貿易武器化」衝擊。

去年，北京當局對稀土磁鐵及其他零組件實施出口管制後，部分歐洲汽車生產線陷入停頓。

根據上述官員，中國產品激增已重創歐洲製造業，塞夫柯維奇為遏止此一情況，擬對中國化工與機械產品實施一系列懲罰性關稅。

一名歐盟執委會（European Commission）高階官員表示：「在許多領域，我們正一步步變得依賴中國出口。依賴是有代價的，因此我們必須加倍努力（分散來源）。」

該名官員指出，中國對製造業投入巨額資金，已對歐盟工業基礎構成急迫威脅，根據國際貨幣基金組織（IMF）報告，中國高額補貼國內製造業。

歐盟 歐洲 英國

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