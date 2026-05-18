瑞恩航空獲利年增35% 示警伊朗戰爭添營運變數

愛爾蘭廉價航空公司瑞恩航空今天公布年度財報，截至今年3月底的過去12個月中，其稅後獲利年增35%，達21億7000萬歐元（約新台幣798億元）；不過中東戰爭仍為其未來一年營運前景蒙上陰影。

法新社報導，瑞恩航空（Ryanair）在最近會計年度中，隨著機票價格調漲，營收成長11%至155億歐元。

瑞恩航空執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）在聲明中表示：「由於下半年前景能見度幾乎為零，加上燃油價格與供應可能劇烈波動，目前仍難對2027會計年度的獲利提出有意義財測。」

自美伊戰爭2月底爆發以來，油價飆升，導致航空燃油成本大幅增加。

瑞恩航空指出，已以每桶67美元價格，針對截至2027年4月的80%燃油需求進行避險，這應有助減輕油市劇烈波動對獲利的衝擊。

不過瑞恩航空也強調，其全年展望仍「易受外部不利因素衝擊」，其中包括中東戰爭局勢升溫。