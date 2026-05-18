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LPDDR需求爆表！輝達Rubin平台明年所需將超過蘋果三星加總

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達的Rubin AI平台明年預估將花掉逾60億GB的LPDDR記憶體，超越蘋果和三星手機的需求加總。 路透
輝達的Rubin AI平台明年預估將花掉逾60億GB的LPDDR記憶體，超越蘋果和三星手機的需求加總。 路透

研究機構Citrini Research認為，人工智慧（AI）和伺服器部門對低功耗雙倍資料速率記憶體（LPDDR）的需求，明年將大幅超越智慧手機對LPDDR的需求，因為輝達Rubin和超微MI400等新一代平台，將需更多記憶體來滿足AI公司的需求，這將會對蘋果三星等智慧手機製造商造成許多障礙，例如產品短缺和價格上漲。

科技媒體Wccftech報導指出，LPDDR是AI伺服器的首選標配，因為其高容量、小尺寸和低耗電特性很適合這類應用。

據Citrini Research估計，光是輝達的Rubin AI平台，2027年需要的LPDDR數量就將超越蘋果和三星的加總。輝達Rubin AI平台2027年估計將會花掉逾60億GB的LPDDR記憶體，蘋果的需求則為29.66億GB，三星則估計為27.24億GB。

這意味著，蘋果和三星加起來的LPDDR需求量為57.2億GB，輝達Rubin AI平台的需求量比其還要高出6%。

而Rubin只是其中一個平台，同樣的事情也將發生在其他即將到來的超大規模AI平台上，隨著模型規模持續成長，對LPDDR的需求已呈現倍數成長。

超微的MI400和其他以代理式AI為取向的平台，都將進一步提升對LPDDR記憶體的需求。以超微為例，專為AI設計的Verano中央處理器（CPU）和用於Helios機架的MI455X晶片，都將支援最新的LPDDR5X記憶體，這將進一步加劇供應鏈壓力。

三星、SK海力士和美光都已全面押注在這個最新的LPDDR標準，提升其產量，以滿足下一代AI生態系所需。美光已推出256GB的LPDDR5X SOCAMM2記憶體，SK海力士也在為了輝達的Vera Rubin平台量產192GB的LPDDR5X SOCAMM2記憶體。為縮小供需缺口，這些公司也在建造新廠房。

輝達 三星 蘋果

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