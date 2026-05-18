聽新聞
0:00 / 0:00
市場掛心中東局勢發展 亞股多收低
市場持續關注美國與伊朗談判陷入僵局等中東局勢演變，亞洲股市今天多收低，延續近日頹勢，國際油價持續走高。
法新社報導，美國與伊朗4月達成停火協議，但談判陷入僵局，中東地區仍傳出零星攻擊事件。
美國總統川普（Donald Trump）昨天再度警告伊朗，表示德黑蘭若不儘快達成和平協議，「他們將一無所有」。
在承平時期，全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。中東衝突爆發後這條能源咽喉要道形同封閉，造成全球航運大幅受阻。
綜觀亞股，東京、上海、香港、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收黑。首爾股市受近來人工智慧（AI）概念股漲勢帶動，今天小幅收紅。
日本三菱日聯金融集團（MUFG）分析師麥可．溫（Michael Wan）今天表示，荷莫茲海峽「基本上處於關閉狀態已接近11週，川普前往北京與中國國家主席習近平舉行雙邊會後，未能就重啟這條通道取得進展」。
分析師表示，投資人密切注意七大工業國集團（G7）財政部長與央行總裁今天稍後在巴黎舉行的會議，公債拋售潮預料成為討論焦點。
市場也正期盼美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）20日公布季報，試圖一窺輝達投入AI資料中心的龐大支出能否獲得合理報酬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。