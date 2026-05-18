市場掛心中東局勢發展 亞股多收低

別再說人工智慧（AI）是泡沫而擔心它會爆裂？高盛（Goldman Sachs）知名交易員最新的說法是，華爾街現在反而更傾向把AI視為防禦型交易。下一階段的AI題材，高盛看好資料中心的液冷技術。

2026-05-18 17:06