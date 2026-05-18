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市場掛心中東局勢發展 亞股多收低

中央社／ 香港18日綜合外電報導
美國與伊朗談判陷入僵局，亞洲股市今天多收低。圖為日股示意圖。美聯社
美國與伊朗談判陷入僵局，亞洲股市今天多收低。圖為日股示意圖。美聯社

市場持續關注美國與伊朗談判陷入僵局等中東局勢演變，亞洲股市今天多收低，延續近日頹勢，國際油價持續走高。

法新社報導，美國與伊朗4月達成停火協議，但談判陷入僵局，中東地區仍傳出零星攻擊事件。

美國總統川普（Donald Trump）昨天再度警告伊朗，表示德黑蘭若不儘快達成和平協議，「他們將一無所有」。

在承平時期，全球約1/5的原油與液化天然氣（LNG）運輸必須經過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。中東衝突爆發後這條能源咽喉要道形同封閉，造成全球航運大幅受阻。

綜觀亞股，東京、上海、香港、台北、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市收黑。首爾股市受近來人工智慧（AI）概念股漲勢帶動，今天小幅收紅。

日本三菱日聯金融集團（MUFG）分析師麥可．溫（Michael Wan）今天表示，荷莫茲海峽「基本上處於關閉狀態已接近11週，川普前往北京與中國國家主席習近平舉行雙邊會後，未能就重啟這條通道取得進展」。

分析師表示，投資人密切注意七大工業國集團（G7）財政部長與央行總裁今天稍後在巴黎舉行的會議，公債拋售潮預料成為討論焦點。

市場也正期盼美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）20日公布季報，試圖一窺輝達投入AI資料中心的龐大支出能否獲得合理報酬。

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