澳洲葡萄酒生產過剩 業界：可蒸餾成乙醇等生質燃料

油價高漲讓運輸業和車主叫苦連天，澳洲葡萄酒業界卻面臨生產過剩的困擾，業界提出葡萄酒可蒸餾出乙醇等生質燃料供交通工具使用的解方，同時化解葡萄酒產能過剩的難題。

澳洲公共廣播媒體ABC昨天報導，澳洲葡萄酒供過於求，目前全國積存的過剩葡萄酒，已高達2.63億公升；對此，業界指將葡萄酒轉化成生質燃料，以便提供汽車、卡車甚至飛機使用。

報導提到，2.63億公升葡萄酒可蒸餾出大約3000萬公升燃料乙醇。

澳洲葡萄及葡萄酒業公會（Australian Grape andWine）執行長麥克林（Lee McLean）指出，過剩的葡萄酒絕大部分是紅酒；紅酒轉化為生質燃料所涉及的經濟效益、障礙和機會等議題值得探討。

麥克林坦承，葡萄酒銷量並不理想。全球葡萄酒2025年的消費量已降至1961年的水準，但當年世界人口僅約現在的4成。他提到，除了葡萄酒供過於求之外，葡萄園的種植產能同樣過剩，造成問題更加惡化。

阿得雷德大學（University of Adelaide）植物學教授柏頓（Rachel Burton）相信，將葡萄酒用作生產乙醇等生質燃料，在技術上完全可行。她指出，葡萄酒裡的乙醇與E10汽油裡的乙醇，基本上性質相同；兩者只是在「純化過程」（purification）不同而已。

柏頓指出，由於葡萄酒已經發酵過，乙醇已經存在於酒液中；而生質乙醇可透過蒸餾分離取出，這與釀造烈酒的過程相同。她說：「蒸餾就是通過加熱將酒精分離的過程；基本上和釀造威士忌或龍舌蘭酒的過程相同。」

柏頓表示，釀酒和提煉生質燃料最大的不同，是前者要顧及消費者口味；但對後者來說，口味無關痛癢。她說：「飛機並不在乎燃料的味道。 」

葡萄酒產業顧問迪恩斯（Leon Deans）提醒，將葡萄酒蒸餾出乙醇，雖然是解決葡萄酒過剩的可行方案；不過，由於蒸餾葡萄酒的成本可能比乙醇的收益來得大，因此必須有政府補貼才可能推行。

迪恩斯說：「每1公升葡萄酒，可能需要增加約15美分（約新台幣4.74元）的收益，才能填補成本缺口。」迪恩斯提醒，澳洲葡萄供過於求問題，是過去一味依賴中國市場和擴張產能的結果；現在中國市場規模已不如前，業界必須檢討整個產業和市場結構。