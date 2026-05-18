知名創投家：台灣戰略地位18個月後生變 原因是「這個」

前臉書高層、知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）預測，再過18個月，台灣就會失去關鍵戰略地位，原因在於美國本土半導體產能正迅速擴張。

帕利哈皮蒂亞在15日播出的All-In Podcast節目中表示，「我大致認為，再過18個月，台灣就不會像今天這樣，是重要的討論焦點」，「我們距離能夠在國內完成目前需要台灣為我們在戰略上執行的事情，可能只剩一到兩個奈米」。

談到台灣的角色，另一名來賓David Friedberg說，隨著美中兩國各自擴大自身半導體製造產能，華為正主導中國數十億美元的投資計畫，而台積電的亞利桑那州的工廠，也已經開始生產晶片，台灣對雙方面的戰略重要性正逐步下降。David Friedberg是Google前員工。

帕利哈皮蒂亞指出，「隨著我們擴大晶圓廠規模、取得更多產能，有些獨立的技術也正在發展，好比Neuralink近期展示的機器，能以奈米等級的精確度自動執行腦部植入手術」。

他說，「在技術上具備製造這些晶片的純熟度和能力後，預估台灣在18個月內失去戰略重要性的真正原因，就會和今天所考量的經濟因素不同，若拿掉這項因素，我們對台灣的態度將非常不同」。

但帕利哈皮蒂亞這番言論，引來網友的不贊同。例如，一名網友說，蓋一座晶圓廠需耗資250億美元、至少五年的時間。美國需要大約50座晶圓廠才能達到自給自足，且仍需要台灣的專業技術，因此認為，美國要花25-30年的時間才能辦到。

關於出口限制，帕利哈皮蒂亞則說，應該要把先進晶片賣給中國，「更重要的是要讓黃仁勳贏，我寧可他贏也不要讓華為贏」。他指出，中國的人工智慧（AI）模型在沒有輝達最高階晶片的情況下，已經可與美國AI模型的能力相當。