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高盛：AI不僅不是泡沫還變成防禦交易 下一波押這題材

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 路透
高盛說，投資人近期以AI進行防禦型交易。 路透

別再說人工智慧（AI）是泡沫而擔心它會爆裂？高盛（Goldman Sachs）知名交易員最新的說法是，華爾街現在反而更傾向把AI視為防禦型交易。下一階段的AI題材，高盛看好資料中心的液冷技術。

高盛負責ETF與波動率交易的主管Shawn Tuteja說，通膨疑懼、高油價，加上經濟成長放緩，目前整體經濟前景轉趨黯淡，他看到投資人正重新回流到AI股票之上。「我們看到市場資金大規模重新回流到超大型雲端服務業者（hyperscalers）以及AI類股，因為投資人認為，這個題材更能夠承受那些一般消費者無法承受的經濟壓力。」

這樣的轉變，與今年初時的市場預期形成強烈對比。今年初投資人認為通膨持續下降，美國聯準會將降息，景氣就要好轉，帶動房屋建商、工業與消費類股上漲。如今，許多人相信，超大型雲端業者、AI領域的美國科技大公司，相對較不易受到經濟疲弱的影響。

股市反映投資人這種情緒，那斯達克指數自3月低點以來已上漲約26%，而費城半導體指數更是大漲超過60%。

Tuteja指出，這波漲勢目前仍是由真實支出所推動，而非純粹投機。例如，超大型雲端業者今年承諾的資本支出高達約7,550億美元，年增38%。他說：「這也是為什麼半導體公司的財報總是優於預期，因為有大量資本支出正持續流入該領域。」

在半導體、資料中心、記憶體與光通訊技術之外，投資人現在開始尋找AI基礎建設下一階段的題材。Tuteja的團隊認為，下一輪的投資主題，將會是液冷技術（liquid cooling）。液冷技術是能夠大幅降低資料中心冷卻耗能的一種系統。

Tuteja也提醒投資人，「市場不會永遠只漲不跌，有可能出現劇烈修正」，因為綁定半導體的槓桿型商品，可能放大市場的震盪幅度。但他認為，AI概念股現在不算處於泡沫之中，未來可能出現往下和往上、雙向的大幅波動。

高盛 華爾街 AI

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