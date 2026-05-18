快訊

慘遭親哥、保母性侵！受害弟遭家族唾棄「忘恩負義」親上火線吐真相

停11分收60元！宜蘭後站停車場驚傳「非法營業半年」恐引爆消費糾紛

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊 5月18日最新情形分析

中央社／ 台北18日綜合外電報導
美伊戰火至今難以平息，北半球進入夏季後，空調需求和交通旅行將進一步加劇原油、汽油、柴油與航空燃油的供應壓力。(路透)
美伊戰火至今難以平息，北半球進入夏季後，空調需求和交通旅行將進一步加劇原油、汽油、柴油與航空燃油的供應壓力。(路透)

北半球進入夏季後，空調需求和交通旅行將進一步加劇原油、汽油、柴油與航空燃油的供應壓力，全球庫存則以前所未見的速度下降。分析師警告，油價恐再度急升。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

夏季高峰將至　伊朗能源危機進入新階段

為因應即將來臨的夏季能源需求高峰，全球已有近80國祭出緊急措施。分析師警告，除非大量石油能重新經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口，否則油價恐再度急升。

安本集團（Aberdeen）首席經濟學家迪戈（PaulDiggle）表示，他的團隊正分析布倫特原油（BrentCrude）價格飆升至每桶180美元的情境，這勢必引發歐洲及亞洲多國的高通膨與經濟衰退。

他告訴英國「金融時報」（Financial Times）：「我們非常認真評估這種可能性，雖然這並非目前的基本情境。我們現在其實是在勉強支撐。」

伊朗揚言收荷莫茲海峽海纜費　斷網風險成新戰略手段

伊朗在戰時成功封鎖荷莫茲海峽後，如今將目光轉向全球經濟的隱形命脈：海底電纜。德黑蘭計劃對鋪設在該海峽的海纜收費，並暗示可能干擾資料傳輸，令歐亞與中東部分地區面臨網路中斷風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，荷莫茲海峽海底電纜負責傳輸歐洲、亞洲與波斯灣間大量網際網路及金融交易資料，伊朗希望向全球幾大科技企業收取相關使用費。

伊朗政府相關媒體模糊地威脅，若企業拒絕付費，海纜資料傳輸可能受到干擾。伊朗國會議員上週也討論了一項計畫，考慮對連結阿拉伯國家與歐亞的海纜採取措施。

伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）上週在社群平台X宣布：「我們將對網路纜線收費。」

日本民調：7成民眾認為應該呼籲節約能源

日媒最近實施的全國民調觸及能源等議題。關於原油供應不足，70.5%受訪者認為政府「應該呼籲節能」。

共同社本月16日到17日，透過電話實施日本全國民意調查，並在17日公布調查結果。

這份民調結果也顯示，有57.2%受訪者反對日本出口具殺傷能力的武器。

伊朗 美伊戰爭 荷莫茲海峽

延伸閱讀

金融時報：夏季高峰將至 伊朗能源危機進入新階段

伊朗揚言收荷莫茲海峽海纜費 斷網風險成新戰略手段

美伊談判膠著油價三連漲 臨入夏用電高峰祭出緊急措施國家已近80國

印度貿易逆差擴大 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

相關新聞

知名創投家：台灣戰略地位18個月後生變 原因是「這個」

前臉書高層、知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）預測，再過18個月，台灣就會失去關鍵戰略地位，原因在於美國本土半導體產能正迅速擴張。

韓法院挺三星資方：即使罷工也不能耽誤生產

由於不滿薪資及績效獎金方案，南韓三星電子工會揚言近5萬員工21日起將罷工。韓聯社報導，南韓法院18日針對三星資方申請禁止工會進行違法集體抗爭行為作出裁決，支持資方大部分訴求，要求工會即使罷工也不得耽誤生產。這項裁決可能影響勞資談判及工會罷工計畫。

高盛：AI不僅不是泡沫還變成防禦交易 下一波押這題材

別再說人工智慧（AI）是泡沫而擔心它會爆裂？高盛（Goldman Sachs）知名交易員最新的說法是，華爾街現在反而更傾向把AI視為防禦型交易。下一階段的AI題材，高盛看好資料中心的液冷技術。

美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊 5月18日最新情形分析

北半球進入夏季後，空調需求和交通旅行將進一步加劇原油、汽油、柴油與航空燃油的供應壓力，全球庫存則以前所未見的速度下降。分...

澳洲葡萄酒生產過剩 業界：可蒸餾成乙醇等生質燃料

油價高漲讓運輸業和車主叫苦連天，澳洲葡萄酒業界卻面臨生產過剩的困擾，業界提出葡萄酒可蒸餾出乙醇等生質燃料供交通工具使用的...

法院限制罷工範圍…縮小生產受重創可能性 三星股價翻漲

三星電子工會表態願意談判，地方法院也同意公司限制罷工範圍的請求，削弱了晶片生產嚴重受阻的可能性，三星18日股價由黑翻紅，一度大漲6.7%，終場漲幅收斂至4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。