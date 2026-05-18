美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊 5月18日最新情形分析

北半球進入夏季後，空調需求和交通旅行將進一步加劇原油、汽油、柴油與航空燃油的供應壓力，全球庫存則以前所未見的速度下降。分析師警告，油價恐再度急升。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

夏季高峰將至 伊朗能源危機進入新階段

為因應即將來臨的夏季能源需求高峰，全球已有近80國祭出緊急措施。分析師警告，除非大量石油能重新經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口，否則油價恐再度急升。

安本集團（Aberdeen）首席經濟學家迪戈（PaulDiggle）表示，他的團隊正分析布倫特原油（BrentCrude）價格飆升至每桶180美元的情境，這勢必引發歐洲及亞洲多國的高通膨與經濟衰退。

他告訴英國「金融時報」（Financial Times）：「我們非常認真評估這種可能性，雖然這並非目前的基本情境。我們現在其實是在勉強支撐。」

伊朗揚言收荷莫茲海峽海纜費 斷網風險成新戰略手段

伊朗在戰時成功封鎖荷莫茲海峽後，如今將目光轉向全球經濟的隱形命脈：海底電纜。德黑蘭計劃對鋪設在該海峽的海纜收費，並暗示可能干擾資料傳輸，令歐亞與中東部分地區面臨網路中斷風險。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，荷莫茲海峽海底電纜負責傳輸歐洲、亞洲與波斯灣間大量網際網路及金融交易資料，伊朗希望向全球幾大科技企業收取相關使用費。

伊朗政府相關媒體模糊地威脅，若企業拒絕付費，海纜資料傳輸可能受到干擾。伊朗國會議員上週也討論了一項計畫，考慮對連結阿拉伯國家與歐亞的海纜採取措施。

伊朗軍方發言人佐法哈里（Ebrahim Zolfaghari）上週在社群平台X宣布：「我們將對網路纜線收費。」

日本民調：7成民眾認為應該呼籲節約能源

日媒最近實施的全國民調觸及能源等議題。關於原油供應不足，70.5%受訪者認為政府「應該呼籲節能」。

共同社本月16日到17日，透過電話實施日本全國民意調查，並在17日公布調查結果。

這份民調結果也顯示，有57.2%受訪者反對日本出口具殺傷能力的武器。