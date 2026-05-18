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歐盟計劃強制企業向非中國供應商采購零部件

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）《金融時報》援引兩位歐盟官員的話稱，這些新規為了回應北京對關鍵技術的出口限制，將影響化工、工業機械等少數關鍵行業的企業。根據這項新法規，企業從單一供應商采購零部件的比例將被限制在30%至40%左右，其余部分則必須從至少三家來自不同國家的供應商處進行采購。

與此同時，中國繼續利用其在許多礦產加工領域的主導地位作為籌碼，有時通過限制出口、壓低價格，從而削弱其他國家實現資源來源多元化的能力——而這些礦產正是制造半導體、電動汽車和先進武器所必需的。

據該報報道，歐盟貿易委員馬羅斯·塞夫科維奇（Maros Sefcovic）正計劃對中國的化工產品及機械設備征收一系列懲罰性關稅，旨在解決歐盟每日高達10億歐元的貿易逆差問題，並保護歐盟企業免受中國“貿易武器化”手段的沖擊。去年，由於北京對稀土磁鐵及其他零部件的出口實施管控，一些歐洲汽車生產線陷入停滯狀態。

上個月，塞夫科維奇與美國參議員盧比奧簽署了一份諒解備忘錄，確立了歐美雙方在關鍵礦物生產與供應保障方面的合作伙伴關系，旨在作為更廣泛行動的一部分，以削弱中國對先進制造業至關重要的原材料所享有的控制權。

歐盟委員會未立即回應路透社的置評請求。

據《金融時報》報道，這些尚處於初期階段的計劃將於5月29日提交至一場專門討論中國議題的歐盟委員會會議上審議，並有望在6月下旬獲得歐盟各國領導人的正式批准。

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