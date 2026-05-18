韓法院挺三星資方：即使罷工也不能耽誤生產

由於不滿薪資及績效獎金方案，南韓三星電子工會揚言近5萬員工21日起將罷工。韓聯社報導，南韓法院18日針對三星資方申請禁止工會進行違法集體抗爭行為作出裁決，支持資方大部分訴求，要求工會即使罷工也不得耽誤生產。這項裁決可能影響勞資談判及工會罷工計畫。

三星勞資雙方18日在政府協調下展開新一輪談判，力求阻止占南韓出口近四分之一的科技巨頭三星陷入罷工危機。路透報導，這恐將成為三星史上最大規模的罷工行動。

三星電子資方上月16日針對公司兩大工會，向法院提出禁止勞方進行違法集體抗爭行為相關申請。水原地方法院民事審判第31庭18日就此作出裁定，明示勞方在進行集體抗爭期間，不得停止或妨害相關設施運行和維護以及晶圓防護相關工作，也不得唆使工會成員進行相關行為。若違反相關義務，工會方應向資方支付1天1億韓元（約台幣211萬元）。

韓聯社指出，南韓「勞動組合法」第38條第2款規定，即使工會進行集體行動期間，防止相關設施受損、原料及產品變質或腐蝕的作業仍須照常進行。法庭表示，為踐行立法宗旨，勞方應切實執行法律規定相關防護工作，不應流於形式。法院也考慮到半導體工藝特殊性，及三星電子在全球半導體供應鏈扮演的角色，作出支持資方大部分訴求的決定。

韓聯社還寫道，法院的裁決等於限制工會罷工方式，恐影響勞資談判。勞資雙方18日上午起在政府協調下進行談判，繼續討論績效獎金方案等問題。有鑑於工會方面已宣稱若談判破裂便於21日啟動總罷工，這可能將是勞資雙方在罷工前最後一次談判。