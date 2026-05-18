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Mythos資安機器人恐致金融網路風險 新創公司將說明

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

英國金融時報今天引述知情人士報導，AI新創公司Anthropic預計將針對所生產的資安AI模型Mythos可能造成全球金融網路資安漏洞一事，向全球金融穩定委員會（FSB）作簡報。

這家聊天機器人開發公司是應英格蘭銀行（Bank ofEngland）總裁貝里（Andrew Bailey）的要求，出席會議作簡報。

貝里除了是英國央行總裁的身分，也身兼全球金融穩定委員會主席，此一單位負責協調20國集團（G20）成員的金融規範。

金融時報（Financial Times）指出，Anthropic就其新推出的Mythos Preview AI模型進行說明。

Anthropic表示，上月發表但尚未公開推出的Mythos，是一款資安新模型，設計目的是為了偵測現行瀏覽器、基礎設施與軟體中，數十年來所存在的漏洞。

但資安專家警告，這套先進的資安系統模型，雖能夠強化網路安全防禦，卻可能對依賴舊系統的銀行業帶來恐擊風險。

據指出，這款工具是科技的雙面刃，雖在「防守端」是修補漏洞的神器，但它卻能自主性扮演駭客，攻擊力極具毀滅性。

貝里4月間曾警告，Mythos可能對網路世界構成重大的安全風險。

路透社暫無法立即查證這則報導。而Anthropic公司及全球金融穩定委員會目前都尚未回覆路透社的置評要求。

資安 金融時報 英國

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