快訊

獨／竹市府會午宴獨缺邱臣遠 地方盛傳本周將徵召選竹北市長

大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

睽違3年！美式漢堡「IN-N-OUT」快閃來台只賣1天 時間地點曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

蓋茲基金會上季出清微軟持股 進帳32億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蓋茲基金會將運作到2045年。美聯社
蓋茲基金會將運作到2045年。美聯社

蓋茲基金會（Gates Foundation Trust）上周五揭露，已在第1季出清手中最後一筆770萬股微軟股票，價值約32億美元，與蓋茲共同創辦的微軟之間數十年來的持股關係正式劃下句點。

就在蓋茲基金會向美國證交會（SEC）提交申報文件的數小時前，知名避險基金投資人艾克曼（Bill Ackman）旗下的潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）才在 X 平台上發表長文，宣布全新建立微軟部位。潘興隨後在當天傍晚提交的 13F 文件顯示，截至第1季共持有約565萬股微軟股票，價值約20.9億美元。

蓋茲基金會這770萬股是多年來分批出清的最後一筆。蓋茲基金會原名蓋茲伉儷基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），他的妻子梅琳達2021年和他離婚，2024年辭去基金會共同董事長，轉而發展自己的慈善事業。

蓋茲去年5月已宣布，基金會將於2045年結束運作，並在未來20年內斥資約2,000億美元從事慈善工作。對於一個正逐步縮減規模的基金會來說，拋售股票是必然的選擇，因為他們必須支應捐贈所需資金。

微軟

延伸閱讀

川普大買美龍頭企業股債 第1季敲進輝達、波音等股票

加州擬開徵雲端軟體稅

巴菲特慈善午餐 拍出2.8億

Cerebras好狂…募資55億美元 今年最大 IPO 案

相關新聞

投資人看好三星電子勞資談判有進展 韓股Kospi逆轉早盤跌幅

南韓股市周一大跌後又收復大部分失地，三星電子勞資談判傳出進展，提振市場信心，抵銷公債殖利率走升的壓力。

三星電子罷工倒數！南韓總統喊話：企業經營權與勞權同等重要

三星電子與勞工工會周一將參與新一輪由政府居中調解的薪資談判，目標是避免這家出口額占南韓近四分之一的科技巨擘爆發罷工行動。

蓋茲基金會上季出清微軟持股 進帳32億美元

蓋茲基金會（Gates Foundation Trust）上周五揭露，已在第1季出清手中最後一筆770萬股微軟股票，價值約32億美元，與蓋茲共同創辦的微軟之間數十年來的持股關係正式劃下句點。

不拚HBM、承接更多NAND訂單 鎧俠獲華爾街上調目標價逾40%

日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）公佈優於預期的財測後，多家華爾街券商紛紛大幅調高該股目標價。

日30年債殖利率創新高！高市早苗擬追加預算 市場憂擴大發債

中東戰事僵持推升油價，布蘭特原油突破每桶111美元，全球通膨擔憂再度升溫，引發主要債券市場遭拋售，日本長天期公債殖利率全面走升。

華爾街老將雅德尼力促Fed應撤掉寬鬆偏向 否則將失去對利率掌控

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，投資人對通膨的憂慮與日俱增，聯準會（Fed）若不跟上債市腳步，恐將失去對利率的掌控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。