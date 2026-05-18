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不拚HBM、承接更多NAND訂單 鎧俠獲華爾街上調目標價逾40%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街看鎧俠（Kioxia）的NAND業務前景，大幅上調其目標價。路透
華爾街看鎧俠（Kioxia）的NAND業務前景，大幅上調其目標價。路透

日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）公佈優於預期的財測後，多家華爾街券商紛紛大幅調高該股目標價。

自鎧俠上周五財報出爐後，花旗、摩根大通與摩根士丹利MUFG證券均迅速調高其目標價。摩根士丹利更將鎧俠列為首選股，看好AI實際應用持續擴大，且該公司具備穩健自由現金流與股東回報潛力。

鎧俠股價過去一年受全球AI資料中心建置需求帶動，飆漲近20倍，成為今年全球表現最佳的大型股之一。周一因買盤過多一度無法成交，預料將大漲16%並觸及漲停。

彭博統計顯示，分析師對鎧俠的平均目標價，較財報公布前一日大幅上調44%至63,843日圓，創日經225指數成分股財報後最大漲幅，較上周五收盤價仍高出逾40%。

鎧俠前身是為東芝半導體事業部門，長期專注於NAND快閃記憶體，在韓系競爭對手近年將更多資源投入高頻寬記憶體（HBM）之後，鎧俠得以承接更多NAND訂單。

華爾街 花旗 日本

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