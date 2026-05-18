G7財長巴黎會議 聚焦全球經濟失衡與貿易摩擦

七大工業國集團（G7）財政部長今天齊聚法國巴黎，試圖凝聚共識以化解全球經濟緊張，並協調關鍵原物料的供應問題，即便是地緣政治的分歧可能考驗G7內部的凝聚力。

路透社報導，這場為期兩天的財長會議，將聚焦在全球經濟失衡、貿易摩擦加劇，這些議題都可能讓金融市場面臨更嚴重動盪。

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）形容的全球經濟深層失衡，他表示：「過去10年來，全球經濟發展模式，顯然已無法持續下去。」他指中國消費不足、美國消費過度，歐洲則投資不足，造成經濟結構失衡。

勒斯鳩將主持這次財長會談，他說，各同盟國家與華府分歧加深之際，G7會議提供一個坦誠對話的契機。

這次財長們將密切關注美國總統川普與中國國家主席習近平峰會之後的美中關係進展，也會注意美國對俄羅斯海運石油的制裁豁免在5月6日到期失效的影響，以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟可能。

會議另一重頭戲是要解決關鍵礦產與稀土的供應問題。G7各國政府正嘗試協調，盼能降低對中國供應鏈的依賴，這些相關礦產對電動車、再生能源，以及國防產業技術至關重要。

財長們同時要討論中東衝突對經濟造成的效應，以及對全球債券市場的波動，債市問題尤其令日本擔憂。

G7試圖團結一致，但內部分歧讓問題複雜化。

這次財長會議之後，緊接著G7領袖峰會預定6月15日至17日在法國艾維安（Evian）舉行。