韓國三星大罷工倒數3天 政府急介入勞資重啟談判

不滿薪資及績效獎金方案，韓國三星電子工會揚言21日近5萬員工將罷工。勞資雙方今天在政府協調下展開新一輪談判，力求阻止占韓國出口近1/4的科技巨頭三星陷入罷工危機。

路透社報導，三星電子（Samsung Electronics）是全球最大的記憶體晶片製造廠，勞資雙方上週第一輪談判宣告破裂，約5萬名員工預計將於21日起展開為期18天罷工，這恐將成為三星史上最大規模的罷工行動。

一名三星工會領袖今天在會議前向記者表示，工會將秉持誠意參與這次談判。

韓國國務總理、財政部長等官員均表達擔憂，強調須不惜一切避免罷工發生，同時警告罷工恐對韓國的經濟成長、出口及金融市場帶來重大風險。

韓國總統李在明（Lee Jae Myung）今天在社群平台X指出：「在奉行自由民主體制與資本主義市場經濟的韓國，勞工應與企業受到同等尊重，企業管理權也應與勞工權益受到同等尊重。」

他表示，勞工應獲得與所付出勞力相符的公平報酬，透過投資承擔風險及虧損的股東，同樣理應分得企業獲利。

這次罷工恐癱瘓記憶體晶片產線，這類晶片是人工智慧（AI）資料中心、智慧型手機和筆記型電腦的關鍵零組件。

據媒體報導，在上週談判破局後，三星晶片部門高層敦促工會克制，勿發動罷工，並稱輝達（Nvidia）等得來不易的半導體客戶已表達強烈擔憂。

報導引述一名與會人士說法指出，三星高層表示，部分客戶已暗示，罷工期間可能暫時停止接受出貨，因為無法保證產品品質。

三星拒絕就此事發表評論。