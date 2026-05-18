金融時報：夏季高峰將至 伊朗能源危機進入新階段

為因應即將來臨的夏季能源需求高峰，全球已有近80國祭出緊急措施。分析師警告，除非大量石油能重新經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口，否則油價恐再度急升。

安本集團（Aberdeen）首席經濟學家迪戈（PaulDiggle）表示，他的團隊正分析布倫特原油（BrentCrude）價格飆升至每桶180美元的情境，這勢必引發歐洲及亞洲多國的高通膨與經濟衰退。

他告訴英國「金融時報」（Financial Times）：「我們非常認真評估這種可能性，雖然這並非目前的基本情境。我們現在其實是在勉強支撐。」

北半球進入夏季後，空調需求和交通旅行將進一步加劇原油、汽油、柴油與航空燃油的供應壓力，全球庫存則以前所未見的速度下降。

澳洲宣布將投入100億美元增加燃料與肥料儲備；法國稱會調整援助的「規模與範圍」，以保護國內經濟；印度則呼籲民眾不要購買黃金或出國旅遊，以維持外匯存底。

國際能源總署（IEA）估計，目前被迫採取緊急應對措施的國家數量已達到76個，高於3月底的55個。

經濟學家與交易員警告，下一階段危機可能導致能源價格再次飆升、燃料配給擴大、工業停工以及全球經濟成長顯著放緩。

歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）指出，「若中東衝突未在未來數週內結束，荷莫茲海峽又無法重新開放，我擔心全球經濟衰退難以避免。」

事實上，美伊戰爭爆發以來，全球一直處於「能源超支」狀態。

IEA估計，3月至6月間，全球每日石油消耗量將比產量多出約600萬桶。部分分析師認為，這個缺口可能接近800萬至900萬桶。目前每天有逾200萬桶緊急石油儲備投入市場，但許多儲備釋出計畫將於7月結束。

IEA表示，自開戰以來，全球石油儲備已大減近3.8億桶，這個數字不包含被困在波斯灣內無法出口的庫存。

分析師指出，不需等到庫存歸零，市場就會出現問題，因為輸油管線、煉油廠與儲油槽都必須維持最低運作量，否則可能損壞。摩根大通集團（JPMorganChase）預測，經濟合作暨發展組織（OECD）國家的石油庫存可能6月初就會逼近「營運壓力線」。

目前在多數已開發國家，危機感可能主要展現在物價暴漲、而非直接缺貨；但許多開發中國家正面臨燃料短缺。

IEA表示，巴基斯坦、斯里蘭卡與菲律賓已開始採取類似2022年俄烏戰爭能源危機期間的措施，包括每週4天工作日的臨時制度。

現階段受到最大衝擊的產業是石化與航空業。

匯豐（HSBC）歐洲石油天然氣分析部門主管富斯蒂爾（Kim Fustier）表示，當前能源危機的核心在於「精煉燃料」，因為煉油商不願購買高價原油並承擔飆漲的運輸成本，因此正快速消耗現有庫存，同時押注戰爭可望在短期內落幕。

儘管部分經濟學家仍相信可望避免最糟糕的「停滯性通膨」（stagflationary），摩根士丹利（MorganStanley）分析師示警，一旦油價突破每桶150美元大關，將出現實體短缺、供應鏈中斷與經濟衰退。