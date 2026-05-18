中資操縱「北方礦業」惹議 澳洲財長令股東出售股份

路透社報導，隨著中資試圖操縱澳洲稀土開發商「北方礦業」（Northern Minerals）爭議持續多年，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）今天以保護「國家利益」為由，下令6名「北方礦業」股東出售其股份。

報導指出，「北方礦業」目前於西澳州（WesternAustralia）布朗斯山脈（Browns Range）推動重稀土（heavy rare earths）生產項目；對於半導體及國防等產業來說，重稀土是不可或缺的材料來源，故此西方各國政府致力避免讓重稀土產業落入中資控制。

查默斯今天發布聲明，下令6名「北方礦業」股東出售其股份，是為了保護國家利益，並確保該公司符合澳洲對外國投資的規範架構，「我們（澳洲）擁有一套健全且非歧視性的外國投資規範架構；在必要時，我們還會採取進一步行動，以保護我們的國家利益」。查默斯的聲明並未提到6名「北方礦業」股東的身分。

報導提到，對於「北方礦業」的股東結構問題，近年來多次引起澳洲政府關注和干預。例如在2024年，當時以國家利益為由，要求5家中國公司以出售其持有「北方礦業」的股份；隨後，澳洲當局發現，部分股東將股份出售予總部設於香港的英德公司（YingTak）。

對此，查默斯於今年4月針對英德公司發布臨時禁令，限制該公司在「北方礦業」年度股東大會上的投票權及股份轉讓權。

報導指出，「北方礦業」尚未針對查默斯的聲明置評。另外，由於英德公司在香港公司註冊處並未登記電話號碼或電子郵件地址，故路透社尚未聯絡到英德公司。