投資人看好三星電子勞資談判有進展 韓股Kospi逆轉早盤跌幅

南韓股市周一大跌後又收復大部分失地，三星電子勞資談判傳出進展，提振市場信心，抵銷公債殖利率走升的壓力。

首爾時間周一上午11時10分，Kospi指數上漲約0.2%，原本開盤後一度重挫4.7%，短暫步入修正區間。期貨急跌後，韓國交易所隨即啟動程式交易賣壓暫停機制。

這波震盪凸顯依賴三星電子和SK海力士漲勢的韓股本質上相當脆弱。上周，外資賣超南韓股市創下130億美元的歷史紀錄，趁兩大記憶體廠急漲之際獲利了結。與此同時，通膨疑慮推升全球公債殖利率，打壓風險胃口 ，亞洲其他多數股市周一亦同步走跌。

Zian Investment Management投資長金道俊（音譯）表示：「目前的回落主要是獲利了結，以及市場急漲後的自然反應。在一個漲勢凌厲的市場裡，任何獲利了結的導火線往往都會引發過度反應。」

市場焦點也落在三星電子和最大工會周一重啟的談判，雙方力求化解罷工危機。談判重啟後，加上南韓總統李在明周一在社群媒體上發文表態，在自由市場經濟體制下，企業經營權應與勞動權利同樣受到尊重，三星股價一度轉而 勁揚5.4%。