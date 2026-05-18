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三星電子罷工倒數！南韓總統喊話：企業經營權與勞權同等重要

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
三星電子與工會重啟薪資談判之際，南韓總統李在明在社群媒體發文指出，勞工應該獲得公平的勞動報酬，而承擔投資風險與損失的股東，也應該分享企業利潤。路透
三星電子與工會重啟薪資談判之際，南韓總統李在明在社群媒體發文指出，勞工應該獲得公平的勞動報酬，而承擔投資風險與損失的股東，也應該分享企業利潤。路透

三星電子與勞工工會周一將參與新一輪由政府居中調解的薪資談判，目標是避免這家出口額占南韓近四分之一的科技巨擘爆發罷工行動。

此次談判重啟的前幾天，第一輪由政府調解的薪資與獎金方案談判才剛告破裂。工會原訂周四（21日）開始罷工。

南韓政府官員，包括國務總理金民錫與副總理兼企劃財政部長官具潤哲均表態，必須不惜一切代價避免罷工，警告此事可能對經濟成長、出口與金融市場構成重大風險。

南韓總統李在明周一在社群媒體上發文表示，在自由市場經濟體制下，企業經營權應與勞動權利同樣受到尊重。

他在X平台上寫道：「在採行自由民主秩序與資本主義市場經濟的南韓，勞工應與企業同樣受尊重，而企業經營權也應與勞動權利同樣受到尊重。」他指出，勞工應該獲得公平的勞動報酬，而承擔投資風險與損失的股東，也應該分享企業利潤。

南韓國務總理金民錫周日表示，政府將考慮動用所有選項，包括緊急仲裁，以阻止罷工。

緊急仲裁令可由勞動部長在認定爭議可能損害經濟或民生時啟動，一旦啟動，罷工行動將立即停止30天，期間由國家勞資關係委員會介入調解與仲裁。

工會周日表示，不會屈服於仲裁壓力，若公司提出的方案較為不利，不會同意任何薪資協議。

根據媒體報導，上周談判破裂後，三星晶片部門高層呼籲工會不要罷工，提到包括輝達（Nvidia）在內辛苦爭取來的重要半導體客戶已表達擔憂。高層主管表示，部分客戶已暗示，可能在罷工期間暫時停止接收出貨，因為無法保證產品品質。

三星電子早盤股價上漲2.2%，而南韓綜合股價指數（KOSPI）則下跌近1.8%。

金民錫 罷工 南韓

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