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美債殖利率走升衝擊AI行情 韓Kospi一度重挫4.7%步入修正

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法人指出，韓股重挫直接導火線是利率走升和三星電子的勞資糾紛。路透
法人指出，韓股重挫直接導火線是利率走升和三星電子的勞資糾紛。路透

南韓股市周一走跌，因美債殖利率上升，威脅到這波由人工智慧（AI）帶動全球最火熱的股市漲勢。

Kospi 指數周一開盤後不久一度暴跌高達 4.7%，自5月14日的高點以來累計跌幅拉大至 10% 以上，一度步入修正區間。在期貨急劇下挫後，南韓交易所周一曾短暫啟動 Kospi 程式交易賣壓暫停機制。Kospi指數隨後收斂部分失地，目前下跌約 3%。

南韓股市盤中出現 5% 或以上的劇烈震盪已變得越來越普遍，這波幾近狂熱的漲勢，讓Kospi指數短短七個交易日內就從7,000 點狂飆到 8,000 點。

Eugene Asset Management投資長河錫根（音譯）表示，在過去一個月該指數急劇飆漲過後，最近的下跌屬於「健康的拉回」。

河錫根說：「直接導火線是利率走升和三星電子的勞資糾紛。不過，我們不認為這是結構性下跌趨勢的開端，而是健康的價格修正。事實上，我們認為優質股的吸引人買點正再度浮現。」

三星電子和最大工會定於周一恢復談判，力求化解罷工危機。南韓總理已警告，罷工恐將重創經濟。

南韓 殖利率 利率

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