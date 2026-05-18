快訊

極端降雨屢破紀錄！基隆雨天變少 降雨卻更猛

美伊談判卡關推升油價衝破111美元 全球近80國啟動能源緊急措施

川普稱台灣晶片廠都該來美國 本周開盤前5件國際事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

阿聯核電廠遭無人機攻擊 國際油價漲逾1%

中央社／ 新加坡18日綜合外電報導

美國和伊朗的停戰談判明顯停滯，加上昨天阿拉伯聯合大公國（UAE）一座核能電廠遭到攻擊，國際油價今天持續上漲逾1%。

阿聯阿布達比西部的巴拉卡核能發電廠（BarakahNuclear Power Plant）外圍的一部發電機17日遭無人機擊中，並引發火災，幸未造成人員傷亡。這是美國與伊朗在2月底戰爭爆發後，首度有核電廠遭受攻擊。

截至格林威治標準時間17日22時2分，北海布倫特原油（Brent crude）期貨價格上漲1.36美元，漲幅1.24%，每桶報110.62美元；美國西德州中級原油（West Texas Intermediate）每桶報107.26美元，上揚1.84美元，漲幅1.75%。

伊朗 阿拉伯 油價

延伸閱讀

無人機攻擊阿聯核電廠外火警 機組正常運作安全無虞

中東戰爭第76天》川普稱習近平允諾不軍援伊朗 最新發展一次看

美伊談判膠著油價三連漲 臨入夏用電高峰祭出緊急措施國家已近80國

中東戰爭第77天…以黎延長停火45天 最新發展一次看

相關新聞

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普再次提到台灣偷了美國晶片產業，並希望看到所有在台灣製造晶片的人都進到美國，他也強調不想看到台獨。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

債券天王岡雷克預測Fed降息無望 美下次CPI恐衝4字頭

有「債券天王」稱號的雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）預測，投資人不會在聯準會（Fed）下次政策會議上看到降息。他直言，通膨數據始終不如預期，使得市場原先期待的今年兩次降息恐怕落空。

智慧機成了節育器？研究揭與生育驟降有關

世界各國出生率下滑的背後原因，外界廣泛認為包括難以負擔購屋、通膨與薪資等因素的經濟壓力等，但最新研究發現，數位裝置普及可能也是原因之一，因為行動網路普及與生育率驟減，幾乎同時發生。專家認為，年輕人使用社群媒體可能縮減了面對面相處的時間，並提高對伴侶的期望，從而增添擇偶與生育的難度。

全球石油庫存月底探新低 荷莫茲不解封…油價恐拋物線式飆漲

由於荷莫茲海峽持續封閉干擾原油供應，全球石油庫存量正以空前速度減少。國際能源總署（IEA）與多家機構警告，石油庫存可能在5月底降至新低水準，對供應鏈造成壓力，若6月荷莫茲海峽仍關閉，國際油價可能呈現「拋物線」般飆漲走勢，並再寫新高，導致需求毀滅、經濟萎縮的嚴峻後果。

巴隆：輝達獲利前景看旺 股價最高再漲70%

巴隆金融周刊（Barron's）分析，輝達獲利前景看旺，目前股價仍屬便宜，以分析師的平均目標價與輝達過去的本益比溢價水準估算，輝達股價還有上漲至少20%、最多超過70%的空間，市值朝8兆美元邁進。

經理人看股市 未來半年給力

投資人正狂熱追逐科技與人工智慧（AI）所帶動的股市多頭走勢，彭博資訊訪調的多數基金經理人依然看好未來三到六個月，股市表現將超越債券或大宗商品等其他資產，但也普遍認同，美國公債殖利率上漲，可能使AI行情面臨出軌的威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。