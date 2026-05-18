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債券天王岡雷克預測Fed降息無望 美下次CPI恐衝4字頭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
雙線資本執行長岡雷克認為聯準會下次政策會議不會降息。法新社
雙線資本執行長岡雷克認為聯準會下次政策會議不會降息。法新社

有「債券天王」稱號的雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克（Jeffrey Gundlach）預測，投資人不會在聯準會Fed）下次政策會議上看到降息。他直言，通膨數據始終不如預期，使得市場原先期待的今年兩次降息恐怕落空。

岡雷克接受福斯新聞節目《Sunday Morning Futures》訪問時表示：「市場原本期待今年降息兩次，但通膨數據根本不配合。我認為，在兩年期公債殖利率比聯邦基金利率高出近50個基點的情況下，根本不可能降息。」

岡雷克說，剛獲確認出任聯準會主席的華許（Kevin Warsh），是在「艱困時期」接下這個職位。

隨著伊朗戰事推升油價，進而反映到美國通膨數據上，岡雷克預測，在4月消費者物價指數（CPI）年增3.8%、創2023年5月以來最快增速後，通膨升勢還會持續。

他進一步表示，根據雙線資本模型預測，「下一次公布的整體CPI數據，恐怕會是4字頭」。

談到股市在這場動盪中表現「異常強勁」。他解釋：「當聯準會對通膨問題毫無作為時，股市就會一路狂飆。」

岡雷克表示，他過去三年來一直「非常、非常看好大宗商品」。但在債券報酬為負，以及預測市場分散部分比特幣等投機資產資金的情況下，投資人其實缺乏股票以外的選項。

但他警告，當前股市已蘊藏風險，「市場非常昂貴，投機色彩濃厚，企業獲利卻持續噴發，遠超預期。我認為這助長了投機狂熱。」

此外，岡雷克再次對私募信貸市場表達擔憂。他說：「私募信貸市場似乎永遠需要新投資人。這也許只是出於保薦人的貪婪，他們總想管理更多資產。」

Fed 降息 聯準會

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