快訊

要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

聽新聞
0:00 / 0:00

最後轉機…三星電子要罷工 18日重啟談判

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
三星電子工會計畫罷工，勞資十八日將重啟談判；圖為該工會成員四月廿三日在位於平澤的半導體廠區前，就薪酬問題舉行抗議。（路透）
三星電子工會計畫罷工，勞資十八日將重啟談判；圖為該工會成員四月廿三日在位於平澤的半導體廠區前，就薪酬問題舉行抗議。（路透）

南韓三星電子工會先前預告逾五萬名員工廿一日將啟動大罷工，但十六日宣布，願與資方在十八日進行繼上周以來第二輪薪資談判。

南韓國務總理金民錫與各部會首長召開緊急會議後說，三星電子占南韓出口兩成二八，貢獻南韓股市市值兩成六，旗下員工逾十二萬人並與一七○○家供應商合作，其半導體廠停工一天就預計造成高達一兆韓元（約台幣二一○億元）的直接損失。

金民錫補充說，更堪憂的是，半導體生產線暫時停擺就將導致數個月無法運作，外界相當擔心若因罷工導致原料必須報廢，經濟損失恐擴大至一百兆韓元（約台幣二點一兆元）。

金民錫說，預定十八日上午的協商，是可阻止罷工的最後談判機會；若罷工成真，不只衝擊個別企業，更將對出口、金融市場、眾多合作企業的經營和雇傭、國內投資等整體經濟造成嚴重負面影響，經濟損失恐超乎想像，勞資應尋求可避免罷工的方案。該談判將由南韓政府的調解人主持。

三星電子的主要客戶包括輝達、超微、谷歌等企業。摩根大通報告指出，罷工影響的產能恐遠超預期，估計對三星營業利潤的衝擊將高達台幣四四二四億至六五七二億元。

三星電子勞資雙方十一日起曾在南韓中央勞動委員會仲裁下，進行事後協調程序，但直至十三日凌晨，工會表示其取消績效獎金上限、透明化與制度化的相關要求未獲接受，協調破裂，且暫無計畫進一步與資方協商。工會十五日還稱，即使公司提議無條件重啟薪資談判，仍將如期罷工，但十六日則說資方已更換談判代表，將重啟談判。

三星電子工會十五日聲稱拒絕復談時，三星股價盤中一度重挫百分之九點三。分析家說，這是因罷工恐衝擊潛在產能，市場擔心三星恐無法履行對客戶供貨的承諾。三星電子四月底曾說，將盡可能避免生產中斷，即使發生罷工也將透過專責組織與應對體系防止受到影響。

三星電子工會已說，將秉持誠意協商以達成協議。三星高層先前也承諾將以開放態度協商，持續努力達成協議。三星電子會長李在鎔十六日對這起勞資紛爭首次公開表態，表示因公司內部問題引發的不安與擔憂，向全球顧客和社會大眾致歉。

金民錫 罷工 南韓

延伸閱讀

三星停工一天損失210億 韓國將不擇手段阻罷工

只排第五...AI熱潮帶動南韓科技大廠平均月薪逼近千萬韓元

勞資談判破裂…紐約長島鐵路罷工 衝擊25萬通勤客

紐約長島鐵路展開罷工 北美最繁忙通勤鐵路陷入癱瘓

相關新聞

最後轉機…三星電子要罷工 18日重啟談判

南韓三星電子工會先前預告逾五萬名員工廿一日將啟動大罷工，但十六日宣布，願與資方在十八日進行繼上周以來第二輪薪資談判。

韓救經濟「心臟」 擬祭出終極手段

南韓三星電子勞資雙方今天將舉行第二輪薪資談判，國務總理金民錫昨天表明，若罷工導致南韓經濟巨大損失，政府將行使包含「緊急調整權」的一切手段。

智慧機成了節育器？研究揭與生育驟降有關

世界各國出生率下滑的背後原因，外界廣泛認為包括難以負擔購屋、通膨與薪資等因素的經濟壓力等，但最新研究發現，數位裝置普及可能也是原因之一，因為行動網路普及與生育率驟減，幾乎同時發生。專家認為，年輕人使用社群媒體可能縮減了面對面相處的時間，並提高對伴侶的期望，從而增添擇偶與生育的難度。

記憶體瘋狂！SanDisk一年漲3600% 分析師竟然說：還不算貴

你對SanDisk的印象是什麼？多數人想到的是，一支印著品牌字樣的隨身碟。

不再賭川普會慫！華爾街從TACO換到NACHO 投資人該緊張了？

繼「TACO」之後，華爾街又端出一道墨西哥點心「NACHO（編按：塔可與起司玉米片）」。

AI時代「新鮮的肝」優勢不再？ 調查：老闆挑員工更重視經驗和判斷力

再過去，年長員工一直都是特別容易遭受裁員衝擊的勞工，但一份針對企業執行長的最新調查卻顯示，隨著企業導入人工智慧（AI），這種情況將不再是必然，老闆反而變得更重視經驗和判斷力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。