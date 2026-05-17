AI熱潮帶動 韓國科技大廠平均月薪將達到20萬元

韓國大型半導體和電子產品製造商即將迎來一項里程碑，在AI驅動的晶片熱潮與績效獎金飆升等因素推動下，科技大廠每位員工平均月薪今年有望達到1000萬韓圓（約新台幣20萬元）。

韓國前鋒日報（Korea Herald）報導，韓國國家數據處國家統計入口網站（KOSIS）今天公布數據，在電子元件、電腦、影視、音訊和通訊設備製造業，擁有至少300名員工的大型企業正職雇員2025年平均月薪達到942萬韓圓。

這項數據比起前一年成長13%，其中包括經常性薪資、加班費與獎金。

業內觀察人士指出，科技業平均月薪大幅增長反映了半導體獲利復甦，以及在人工智慧（AI）基礎設施全球投資蓬勃發展的背景下，主要晶片製造商發放了更多績效獎金。

三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士公司（SK Hynix）所受影響尤其明顯，這兩間公司都受惠於AI記憶體晶片需求的激增。