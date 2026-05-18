巴隆：輝達獲利前景看旺 股價最高再漲70%

巴隆金融周刊（Barron's）分析，輝達獲利前景看旺，目前股價仍屬便宜，以分析師的平均目標價與輝達過去的本益比溢價水準估算，輝達股價還有上漲至少20%、最多超過70%的空間，市值朝8兆美元邁進。

輝達股價15日收盤重挫4.42%，收225.32美元，以未來12個月預估獲利計算，本益比僅24倍，比該公司歷史估值低25%，也比費城半導體指數低5%，但像輝達這種高成長的市場領導企業，估值通常比大盤指數高40%。

目前分析師對輝達股價的平均目標價為270美元，比15日收盤價高約20%；以其他半導體股票平均本益比為26倍來估算，輝達股價應為290美元，比目前股價高約29%；若以輝達本益比過去高於費半的溢價程度來看，股價可達390美元，比目前高出73%。

巴隆指出，AI運算黃金時代可能才剛起步，眾多半導體供應鏈財報都在透露，AI基礎建設熱潮還在早期階段，亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta等超大規模雲端業者今年預估將共投入近7,000億美元布建AI業務，高於市場預期。