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智慧機普及 也會影響生育率

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

世界各國出生率下滑的背後原因，外界廣泛認為包括難以負擔購屋、通膨與薪資等因素的經濟壓力等，但最新研究發現，數位裝置普及可能也是原因之一，因為行動網路普及與生育率驟減，幾乎同時發生。專家認為，年輕人使用社群媒體可能縮減了面對面相處的時間，並提高對伴侶的期望，從而增添擇偶與生育的難度。

美國辛辛那提大學的報告以英美首次推出4G行動網路的時間點，研究生育率，結果發現最早出現高速行動網路的地區，生育率最快減退、降幅也最大。研究人員認為，智慧機改變年輕人實體社交的方式，導致生育率驟降。

英國金融時報（FT）的分析顯示，其他國家也都有類似趨勢。美國、英國、澳洲年輕父母的生育率，在2000年代初期大致持平，但2007年起顯著下滑。法國與波蘭約在2009年出現類似情況；墨西哥、摩洛哥、印尼在2012年發生；迦納、奈及利亞、塞內加爾也在2013-2015年間跟進。

從Google的App搜尋看來，生育大減與智慧手機在各地市場普及幾乎同時發生，多國資料顯示，智慧手機出現後，生育率皆大降。

辛辛那提大學的報告指出，數位裝置降低了實體社交時間，數十個國家的證據支持這個論點。以南韓為例，年輕人實際交際的時間過去20年來，減少一半。

人口統計學家史東表示：「要碰到結婚對象，需要過濾掉很多人，要是大幅減少社交，就算能找到另一半，也得花更久」，「若花很長時間與真實世界的同儕相處，擇偶標準會基於現實世界。若把時間花在Instagram，擇偶標準會基於人為塑造的常態。」

生育率 英國 壓力

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