全球石油庫存月底探新低 荷莫茲不解封…油價恐拋物線式飆漲

由於荷莫茲海峽持續封閉干擾原油供應，全球石油庫存量正以空前速度減少。國際能源總署（IEA）與多家機構警告，石油庫存可能在5月底降至新低水準，對供應鏈造成壓力，若6月荷莫茲海峽仍關閉，國際油價可能呈現「拋物線」般飆漲走勢，並再寫新高，導致需求毀滅、經濟萎縮的嚴峻後果。

分析師原本預期，荷莫茲海峽將於5月底或6月初重新開放，但現在由於伊朗在波斯灣攻擊商船，且美國持續封鎖伊朗石油出口，也未派海軍打通該海峽，加上美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面後，北京未提出重啟這條關鍵水道的具體作法。

IEA最新月報示警，全球各國正以空前速度提取石油庫存，截至5月8日，各國政府和產業界已釋出1.64億桶庫存，而庫存快速萎縮可能導致期貨油價大漲。IEA警告，在夏季（6-8月）石油需求旺季來臨前，石油及燃料價格將進一步上漲。

埃克森美孚石油（ExxonMobil）執行長伍茲表示，3、4月靠商用石油庫存來緩和伊朗戰爭對油價衝擊，但庫存終將降到不足以因應供給短缺的水準，導致油價進一步上漲。

摩根大通（小摩）預測，已開發國家商用石油庫存量可能到6月初就「接近營運壓力水準」；沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）指出，全球汽油及飛機燃油可能在夏季（6-8月）之前就降到「關鍵性的低位」。

瑞士銀行分析師也表示，石油庫存正逼近空前低點，接下來油價可能更加動盪，強調「如果實體（原油）分配失序，且（荷莫茲）海峽仍然關閉，有出現恐慌性買盤的風險」。

瑞銀指出，2月底時全球石油庫存量超過80億桶，接近十年高點，4月底已降到78億桶，預估5月底將再降到76億桶，接近歷史低點。

小摩認為，幾十億桶庫存量聽起來很多，但在供給體系不受壓力的條件下，約只能動用8億桶，以免影響供應鏈有效運作。

Rapidan能源集團預估，若荷莫茲海峽到9月時仍關閉，原油庫存量將減少到68億桶，油品庫存將提前在7月或8月就觸及關鍵水準，屆時全球經濟「將被卡死，重要運輸設施不管出任何價格都拿不到油」。

但Rapidan也認為，庫存不太可能降到如此低位，因為石油及油品價格將會飆漲，抑制需求，造成「嚴重的經濟萎縮」，「這可能在2026年第3季前就發生」。

凱投宏觀經濟學者哈珊表示，如果荷莫茲海峽仍實質關閉，且先進國家的商用石油庫存繼續以4月的速度減少，石油庫存可能在6月底之前就降到關鍵低位，屆時油價可能不是呈現直線型上漲，而是「拋物線漲勢」，6月可能漲到每桶130-140美元。