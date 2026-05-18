快訊

要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

孫安佐羈押！經紀人遭酸交保秒切割 深夜發聲明：他爆氣堅持要拍新改良

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

聽新聞
0:00 / 0:00

中東貨櫃海運價創新高 較美伊戰爭前增逾三倍

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
隨著荷莫茲海峽依然實質關閉，航運業者被迫透過陸運輸送中東貨物，企業界警告貨物積壓嚴重，且運輸費用額外提高。伊朗革命衛隊快艇在荷莫茲海峽開向一艘希臘營運的貨櫃輪，準備將其扣押。（路透）
隨著荷莫茲海峽依然實質關閉，航運業者被迫透過陸運輸送中東貨物，企業界警告貨物積壓嚴重，且運輸費用額外提高。伊朗革命衛隊快艇在荷莫茲海峽開向一艘希臘營運的貨櫃輪，準備將其扣押。（路透）

隨著荷莫茲海峽依然實質關閉，航運業者被迫透過陸運輸送中東貨物，企業界警告貨物積壓嚴重，且運輸費用額外提高。從上海到波斯灣及紅海線每只20呎貨櫃的運費費率，在15日漲到4,131美元，創新高，比2月底美伊開戰前漲逾三倍。

企業界指出，2月底戰爭爆發時輸往中東的貨物，仍堆積在其他地區港口，甚至遠到印度及莫三比克的港口；各大航商雖積極尋找替代路線，但出口業者將承受每只貨櫃多達數千美元的額外成本，主因為燃料價格上漲，及航運業者急於尋找卡車運能，靠陸運輸送貨物。

馬士基（Maersk）執行長柯文勝表示，已動員「大量的卡車運輸能力」，「沙烏地阿拉伯及伊拉克已經開放大量來自伊拉克、約旦，甚至土耳其的卡車進入」。

地中海航運（MSC）、馬士基、達飛（CMA CGM）及赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等航運業巨擘，都已打開從紅海及阿曼灣各港口的卡車運輸路線，包括從沙國的揚布港與阿布都拉國王港，以及阿聯的富吉拉港，通往沙國達曼港、伊拉克巴斯拉港及阿聯傑貝阿里港等路線。

但陸運只能取代一小部分的海運運量。赫伯羅德執行長詹森表示，波灣地區的貿易流量已減少60-80%。業界律師指出，各港口被迫優先運送糧食、醫療設備等必要貨品。

肥料貿易Hexagon集團表示，肥料出貨量通常是30萬至50萬公噸，但每輛卡車的運量太少「已成為物流夢魘」。

Argus媒體公司表示，沙國肥料出口業須用卡車從東部產地運到西岸港口，花14至15小時，估計每公噸運輸成本增加80至90美元。

波斯灣一部分航線的費率已經比之前的高峰回落，因為需求減弱。

在開戰之初，上海到傑貝阿里港的費率曾大漲三倍，達每只40呎貨櫃8,000美元以上，但之後已降到約5,700美元。

中東 荷莫茲海峽 馬士基

延伸閱讀

戰事難料、供需缺口難補 油價維持高檔

埃及厄利垂亞簽署開創性協議 鞏固歐亞海運樞紐地位

印度貿易逆差擴大 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

川普一句話刺激油價上漲：美不需要荷莫茲開放、中國更依賴這條航道

相關新聞

最後轉機…三星電子要罷工 18日重啟談判

南韓三星電子工會先前預告逾五萬名員工廿一日將啟動大罷工，但十六日宣布，願與資方在十八日進行繼上周以來第二輪薪資談判。

全球石油庫存月底探新低 荷莫茲不解封…油價恐拋物線式飆漲

由於荷莫茲海峽持續封閉干擾原油供應，全球石油庫存量正以空前速度減少。國際能源總署（IEA）與多家機構警告，石油庫存可能在5月底降至新低水準，對供應鏈造成壓力，若6月荷莫茲海峽仍關閉，國際油價可能呈現「拋物線」般飆漲走勢，並再寫新高，導致需求毀滅、經濟萎縮的嚴峻後果。

經理人看股市 未來半年給力

投資人正狂熱追逐科技與人工智慧（AI）所帶動的股市多頭走勢，彭博資訊訪調的多數基金經理人依然看好未來三到六個月，股市表現將超越債券或大宗商品等其他資產，但也普遍認同，美國公債殖利率上漲，可能使AI行情面臨出軌的威脅。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普再次提到台灣偷了美國晶片產業，並希望看到所有在台灣製造晶片的人都進到美國，他也強調不想看到台獨。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

巴隆：輝達獲利前景看旺 股價最高再漲70%

巴隆金融周刊（Barron's）分析，輝達獲利前景看旺，目前股價仍屬便宜，以分析師的平均目標價與輝達過去的本益比溢價水準估算，輝達股價還有上漲至少20%、最多超過70%的空間，市值朝8兆美元邁進。

日債市有望迎錢潮回流 投資機構押注資金將撤出美債 推升日圓走強

隨著日本各年期公債殖利率陸續衝上多年新高，各大投資機構正提前布局，以因應日本投資人可能將資金從美國公債撤出、並大舉回流日本債市的「錢潮」，可能推升日圓匯率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。