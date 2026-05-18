日債市有望迎錢潮回流 投資機構押注資金將撤出美債 推升日圓走強

隨著日本各年期公債殖利率陸續衝上多年新高，各大投資機構正提前布局，以因應日本投資人可能將資金從美國公債撤出、並大舉回流日本債市的「錢潮」，可能推升日圓匯率。

日本10年期公債殖利率上周觸及2.73%，改寫1997年5月來新高，30年期殖利率也首次站上4%，5年和20年期殖利率同樣升抵前所未見的水準。公債殖利率與價格走勢相反。

日本財相片山皋月15日表示，公債殖利率上揚目前是全球主要債市的共通現象，「這些狀況會相互作用，形成一種連環加劇的效應」。

日本利率已維持低迷數十年，以致當地大型投資人到海外尋求更高的報酬。日本投資人總計持有約1兆美元美國公債，是美債最大外國持有人。

如今，日債殖利率大漲，促使部分資產管理機構反向大舉押注，認為原本流向海外的日本資金，即將「班師回朝」。

日本銀行（央行）去年底已提高基準利率到0.75%，是30年新高，並暗示寬鬆政策將結束，此後海外資金便開始回流日本。EPFR統計，今年3月約有7億美元資金買進日本公債，創歷來單月最大流入日債規模，但4月流入8,600萬美元，又接近最近幾個月的水準。

Ruffer基金經理人史密斯表示，日本長天期公債殖利率一路走高，整個金融體制環境彷彿在說：「請把這些資金搬回日本家鄉吧。」他預測日圓將走強，且會出現「先慢後快」的爆發性走勢。

分析師指出，日本公債市場依然劇烈震盪，日本首相高市早苗已承諾將擴大政府支出，今年稍後也可能提出追加預算，引發財政憂慮，推升日債殖利率，市場普遍預測，日本10年期公債今年稍後將升抵3%。