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經理人看股市 未來半年給力

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

投資人正狂熱追逐科技與人工智慧（AI）所帶動的股市多頭走勢，彭博資訊訪調的多數基金經理人依然看好未來三到六個月，股市表現將超越債券或大宗商品等其他資產，但也普遍認同，美國公債殖利率上漲，可能使AI行情面臨出軌的威脅。

彭博資訊訪調32位美國、亞洲及歐洲的投資經理人，包括富國銀行投資研究所、法國東方匯理（Amundi）及BMO全球資產管理公司等，結果顯示，經理人仍壓倒性地看好金融市場，對股市尤其樂觀，80%的受訪者預期，未來三到六個月的股市表現，將優於原料商品及債券等其他資產。

看好後市的經理人中，半數的股市首選是大型科技與AI相關類股，認為AI巨擘現在正開始產生實際的投資報酬，這種樂觀情緒蓋過業者支出過多及伊朗戰爭的可能衝擊。

投資機構主要的憂慮是漲勢過度集中於少數個股，以及出現過熱信號，包括標普500指數今年來的半數以上漲幅是靠四檔股票推動，費城半導體指數成分股以未來12個月預估獲利計算的本益比也已超過25倍，遠高於十年平均值的19倍，同時籌碼分布也更加擁擠，技術指標顯示超買信號。這些都使股市結構更為脆弱。

投資機構認為，最可能打破多頭行情的因素，是美國30年期公債殖利率升破5%，而上周五這項利空已經降臨，因為投資人的擔憂持續升高。經理人指出，長期利率攸關AI資本支出及私募信用的資金成本，也影響政府赤字的融資能力，並對消費者的財富造成負面衝擊。

投資機構最擔憂的是投資人對企業獲利過度樂觀，可能會遭反噬。標普500指數成分企業第1季每股純益比去年同期成長逾27%，比分析師的預估高出一倍多，歐洲企業獲利也成長7.5%。首季獲利的強勁成長，已墊高今年的基期，若接下來幾季的企業獲利遜色，股價可能受到處罰。

其次的關鍵性風險是停滯性通膨、與聯準會（Fed）偏向「鷹派」。法國外貿銀行（Natixis）投資長裴洛利表示，股市雖然看好，但利率卻上升，若美債殖利率持續上漲，股市可能經歷「現實檢驗」。

彭博 債券 公債

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